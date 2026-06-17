Sınav maratonu bitti "LGS anneleri" türedi: Evlatlar mı sınava girdi veliler mi?
LGS maratonu sona erdi ancak tartışmalar bitmedi. Sosyal medyada "LGS anneleri" adıyla gündeme gelen bazı velilerin çocukları üzerindeki baskısı yeniden tartışma konusu oldu. Uzmanlar, sınav sürecini ebeveynlerin kendi başarı hikâyesine dönüştürmesinin öğrencilerde kaygı ve stres oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.
Milyonlarca ortaokul öğrencisinin geleceğini belirleyecek olan LGS maratonu hafta sonu itibarıyla tamamlandı. Ancak sınavın sona ermesi, aylardır süren stresi bitirmeye yetmedi. Özellikle sosyal medyada "LGS Anneleri" adı altında organize olan ve sınav sürecini adeta bir yarış haline getiren ebeveynler, uzmanları ve kamuoyunu ayağa kaldırdı.
Çocukları üzerinde kurdukları yoğun psikolojik baskıyla gündeme gelen velilerin, sınav sonrası düzenledikleri kutlama organizasyonları ise "Sınava öğrenci mi girdi yoksa veli mi?" sorusunu akıllara getirdi.
SOSYAL MEDYADA REKABET KIZIŞTI: LGS ANNELERİ AKIMI
Lise sınavına hazırlık sürecinde zaten yoğun bir stres altında olan gençlerin omuzlarına, bir de ailelerinin yüklediği beklentiler bindi. Sınav sonrası duygularını paylaşan bir öğrenci, "İyi geçti o yüzden güzel hissettik. Kötü geçseydi çok kötü hissederdim, ailemi hayal kırıklığına uğratırdım" ifadelerini kullandı.
Bir başka öğrenci ise ailesiyle yaşayabileceği sorunlara dikkat çekerek, "Ailemle problem geçireceğim için üzülürdüm. Herhangi bir lise olursa olsun o geçip gidecek ama ailemle aramdaki o olay beni daha çok üzerdi" sözleriyle üzerindeki baskıyı aktardı. Uzmanlar ise bu durumu, ebeveynlerin "Çocukların sınav sürecini sanki kendi yaşıyormuşçasına içselleştirmesi" şeklinde tanımlayarak tehlikeye dikkat çekti.
SALON TUTUP KUTLAMA YAPTILAR
Sınavın ardından sadece öğrenciler değil, "LGS Anneleri" temasıyla bir araya gelen veliler de büyük bir hareketlilik içine girdi. Bazı annelerin mekanlar tutup, toplu eğlenceler düzenlemesi tepkileri de beraberinde getirdi.
Bu durumu eleştiren bir veli, "Bilmiyorum amaç gerçekten çocuklara yönelik mi? Aslında bu çocukları daha da çok etkiliyor bence, psikolojik açıdan daha da baskı yaratıyor" diyerek yapılan şatafatlı kutlamaların çocuklar üzerindeki olumsuz etkisine değindi.