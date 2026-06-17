Sınav maratonu bitti "LGS anneleri" türedi: Evlatlar mı sınava girdi veliler mi?

"BİZ YAPACAĞIZ" DİLİ ÇOCUĞU PASİFLEŞTİRİYOR

Özellikle ebeveynlerin kullandığı "Biz yapacağız, biz başaracağız, biz çalışacağız" gibi ifadelerin, çocuğu anne ve babasıyla bir bütün haline getirerek bireyselliğini yok ettiği belirtiliyor. Bu durumun çocuğun kendi yolunu bulmasını engellediğine dikkat çeken uzmanlar, sosyal medyadaki paylaşımların toplumsal bir baskı mekanizmasına dönüştüğünü vurguladı. Sıradaki üniversite maratonu olan YKS öncesi ebeveynlere seslenen uzman isim, "Sanki hayatının sonuymuş gibi sınavlara yaklaşılmaması ve ne olursa olsun koşulsuz bir şekilde onları sevdiğimizi ifade etmemiz gerekiyor" diyerek sevginin sınav başarısına endekslenmemesi gerektiğini hatırlattı.