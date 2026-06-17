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Sınav maratonu bitti "LGS anneleri" türedi: Evlatlar mı sınava girdi veliler mi?

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ahaber.com.tr - Özel Haber

LGS maratonu sona erdi ancak tartışmalar bitmedi. Sosyal medyada "LGS anneleri" adıyla gündeme gelen bazı velilerin çocukları üzerindeki baskısı yeniden tartışma konusu oldu. Uzmanlar, sınav sürecini ebeveynlerin kendi başarı hikâyesine dönüştürmesinin öğrencilerde kaygı ve stres oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

Sınav maratonu bitti "LGS anneleri" türedi: Evlatlar mı sınava girdi veliler mi? 1

Milyonlarca ortaokul öğrencisinin geleceğini belirleyecek olan LGS maratonu hafta sonu itibarıyla tamamlandı. Ancak sınavın sona ermesi, aylardır süren stresi bitirmeye yetmedi. Özellikle sosyal medyada "LGS Anneleri" adı altında organize olan ve sınav sürecini adeta bir yarış haline getiren ebeveynler, uzmanları ve kamuoyunu ayağa kaldırdı.

LGS BİTTİ ŞİMDİ "LGS ANNELERİ" TARTIŞMASI BAŞLADI

Çocukları üzerinde kurdukları yoğun psikolojik baskıyla gündeme gelen velilerin, sınav sonrası düzenledikleri kutlama organizasyonları ise "Sınava öğrenci mi girdi yoksa veli mi?" sorusunu akıllara getirdi.

Sınav maratonu bitti "LGS anneleri" türedi: Evlatlar mı sınava girdi veliler mi? 2

SOSYAL MEDYADA REKABET KIZIŞTI: LGS ANNELERİ AKIMI

Lise sınavına hazırlık sürecinde zaten yoğun bir stres altında olan gençlerin omuzlarına, bir de ailelerinin yüklediği beklentiler bindi. Sınav sonrası duygularını paylaşan bir öğrenci, "İyi geçti o yüzden güzel hissettik. Kötü geçseydi çok kötü hissederdim, ailemi hayal kırıklığına uğratırdım" ifadelerini kullandı.

Sınav maratonu bitti "LGS anneleri" türedi: Evlatlar mı sınava girdi veliler mi? 3

Bir başka öğrenci ise ailesiyle yaşayabileceği sorunlara dikkat çekerek, "Ailemle problem geçireceğim için üzülürdüm. Herhangi bir lise olursa olsun o geçip gidecek ama ailemle aramdaki o olay beni daha çok üzerdi" sözleriyle üzerindeki baskıyı aktardı. Uzmanlar ise bu durumu, ebeveynlerin "Çocukların sınav sürecini sanki kendi yaşıyormuşçasına içselleştirmesi" şeklinde tanımlayarak tehlikeye dikkat çekti.

Sınav maratonu bitti "LGS anneleri" türedi: Evlatlar mı sınava girdi veliler mi? 4

SALON TUTUP KUTLAMA YAPTILAR

Sınavın ardından sadece öğrenciler değil, "LGS Anneleri" temasıyla bir araya gelen veliler de büyük bir hareketlilik içine girdi. Bazı annelerin mekanlar tutup, toplu eğlenceler düzenlemesi tepkileri de beraberinde getirdi.

Sınav maratonu bitti "LGS anneleri" türedi: Evlatlar mı sınava girdi veliler mi? 5

Bu durumu eleştiren bir veli, "Bilmiyorum amaç gerçekten çocuklara yönelik mi? Aslında bu çocukları daha da çok etkiliyor bence, psikolojik açıdan daha da baskı yaratıyor" diyerek yapılan şatafatlı kutlamaların çocuklar üzerindeki olumsuz etkisine değindi.

Sınav maratonu bitti "LGS anneleri" türedi: Evlatlar mı sınava girdi veliler mi? 6

SIKI DİSİPLİNİN DOZU KAÇIYOR MU?

Aileler, çocuklarının iyiliği için sıkı bir disiplin uyguladıklarını savunurken, uzmanlar kuralların dozunun kaçırılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Çocuğunu sürekli kısıtladığını belirten bir anne, "Her gün kontrol ediyoruz. Dışarı çıkmasını engelliyoruz ki sınavlarına hazırlansın. Şimdiki gençleri görüyorsunuz zaten. Tabii ki bu durum onu olumlu etkilemiyor, çünkü onun daha çok arkadaşlarıyla ve dışarıda telefonla meşgul olması geliyor" ifadelerini kullandı.

Sınav maratonu bitti "LGS anneleri" türedi: Evlatlar mı sınava girdi veliler mi? 7

Uzmanlar ise bu tür yaklaşımların çocukla olan iletişimi tamamen koparabileceğini, "Bu şekilde davranırsak maalesef hem çocuklarımızla iletişimimizi kopartırız hem de gelecekle ilgili çocuğumuzun birçok soru işareti ve kaygı yaşamasına neden oluruz" sözleriyle ifade etti.

Sınav maratonu bitti "LGS anneleri" türedi: Evlatlar mı sınava girdi veliler mi? 8

"BİZ YAPACAĞIZ" DİLİ ÇOCUĞU PASİFLEŞTİRİYOR

Özellikle ebeveynlerin kullandığı "Biz yapacağız, biz başaracağız, biz çalışacağız" gibi ifadelerin, çocuğu anne ve babasıyla bir bütün haline getirerek bireyselliğini yok ettiği belirtiliyor. Bu durumun çocuğun kendi yolunu bulmasını engellediğine dikkat çeken uzmanlar, sosyal medyadaki paylaşımların toplumsal bir baskı mekanizmasına dönüştüğünü vurguladı. Sıradaki üniversite maratonu olan YKS öncesi ebeveynlere seslenen uzman isim, "Sanki hayatının sonuymuş gibi sınavlara yaklaşılmaması ve ne olursa olsun koşulsuz bir şekilde onları sevdiğimizi ifade etmemiz gerekiyor" diyerek sevginin sınav başarısına endekslenmemesi gerektiğini hatırlattı.

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