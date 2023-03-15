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Haberler Galeri Naci Görür peş peşe sıraladı ve ekledi! "9 şiddetinde gerçekleşebilir" Kayseri, Sivas, Erzincan ve Malatya özellikle... Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?

Naci Görür peş peşe sıraladı ve ekledi! "9 şiddetinde gerçekleşebilir" Kayseri, Sivas, Erzincan ve Malatya özellikle... Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrasında uzmanların açıklamaları peş peşe geldi. Olası İstanbul depremi için uzmanların açıklamaları yakından takip ediliyor. Hal böyle olunca büyük İstanbul depremi hakkında iddialar da yeniden gündeme geldi. "Yeni depremler olacak mı?" sorusunun yanıtı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. MTA tarafından Türkiye diri fay hattı için detaylar geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Peki, Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2023 15:01
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Naci Görür peş peşe sıraladı ve ekledi! 9 şiddetinde gerçekleşebilir Kayseri, Sivas, Erzincan ve Malatya özellikle... Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?

SON DAKİKA! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ilde etkisi hissedilen deprem felaketi sonrasında olası yeni depremler için uzman isimlerin açıklamaları yakından takip ediliyor. Depremin üzerinden 1 ayı aşkın sürenin geçmesinin ardından olası büyük İstanbul depremi hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İşte, uzman isimlerden yeni açıklamalar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Naci Görür peş peşe sıraladı ve ekledi! 9 şiddetinde gerçekleşebilir Kayseri, Sivas, Erzincan ve Malatya özellikle... Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?

Kahramanmaraş merkezli iki deprem hem 11 ili yıktı hem de 50 bine yakın vatandaşın hayatına mal oldu. Deprem felaketi sonrası uzmanlar birbiri ardına özellikle beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Son olarak Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür uyarı yaptı ve olası Marmara depreminin şiddetinin 9 olabileceğini söyledi.

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Naci Görür peş peşe sıraladı ve ekledi! 9 şiddetinde gerçekleşebilir Kayseri, Sivas, Erzincan ve Malatya özellikle... Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?

Bir televizyon programına konuşan Görür, 6 Şubat depremlerinin sonuçlarını değerlendirerek artçıların bir yıldan fazla süreceğini söyledi.

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Naci Görür peş peşe sıraladı ve ekledi! 9 şiddetinde gerçekleşebilir Kayseri, Sivas, Erzincan ve Malatya özellikle... Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?

Marmara Bölgesinde deprem alarmı verdiklerini söyleyen Naci Görür, özellikle kıyıda on kilometre içerisinde kalan alanlarda depremin oldukça şiddetli hissedileceğini vurguladı.

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Naci Görür peş peşe sıraladı ve ekledi! 9 şiddetinde gerçekleşebilir Kayseri, Sivas, Erzincan ve Malatya özellikle... Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?

Avrupa Yakası'nda deprem zararlarının daha fazla hissedileceğini söyleyerek depremin şiddetinin 9.0'ı bulacağını ifade etti ve şunları söyledi:

"Depremler olmadan dahi biz Marmara Bölgesi'nde deprem alarmı vermiştik, bu bir."