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Mum ışığında kumar! Pahalıya mal oldu

Kış aylarının gelmesiyle yeni tip koronavirüs vaka sayıları hızla artmaya başladı. Bu kapsamda Türkiye'de de tedbirler artırıldı. Ancak Adana'da bir grup kuralları ihlal etti. Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında ışıkları kapalı bir kıraathanede, mum ışığında kumar oynadığı tespit edilen 32 kişiye 100 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.12.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 12:21
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Mum ışığında kumar! Pahalıya mal oldu

Kentteki bir kıraathanede, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu dün gece kumar oynandığı bilgisine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti.

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Mum ışığında kumar! Pahalıya mal oldu

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi?ndeki kıraathaneye baskın yapan polis, ışıkların kapatılıp mum ışığında kumar oynandığını tespit etti.

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Mum ışığında kumar! Pahalıya mal oldu

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymamaktan işlem yapan polis, 32 kişiye 100 bin 800 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca kıraathane de mühürlendi.

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Mum ışığında kumar! Pahalıya mal oldu
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Mum ışığında kumar! Pahalıya mal oldu