Mum ışığında kumar! Pahalıya mal oldu

Kış aylarının gelmesiyle yeni tip koronavirüs vaka sayıları hızla artmaya başladı. Bu kapsamda Türkiye'de de tedbirler artırıldı. Ancak Adana'da bir grup kuralları ihlal etti. Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında ışıkları kapalı bir kıraathanede, mum ışığında kumar oynadığı tespit edilen 32 kişiye 100 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

DHA Giriş Tarihi: 13.12.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 12:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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