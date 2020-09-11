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Müge Anlı’ya gelen ihbarlar sonrası Aleyna Çakır’ın avukatları harekete geçti! ‘Kamu vicdanı tutuklama bekliyor!’

Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır'ın ölümü Müge Anlı tarafından incelenmeye başlandı. Gerçek adı Sema Esen olan Aleyna Çakır'ın Ankara'da yaşadığı evde ölü olarak bulunmuş ve intihar ettiği önce sürülmüştü. Aleyna Çakır'ın arkadaşlarının ve görgü tanıkları Ümit'in defalarca Aleyna'ya şiddet uyguladığını, zorla çalıştırıp parasını elinden aldığını ve Aleyna'nın ailesi üzerinden tehdit edildiğini anlatmasının ardından avukatları harekete geçti. Aleyna'nın ailesinin avukatı, Ümit Uygun'un ilk dosya üzerinden yargılanmasının devam ettiğini belirtirken ölümü üzerine açılan dosyanın soruşturma aşamasında olduğunu belirtti. İşte Müge Anlı'daki Aleyna Çakır olayıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 11.09.2020 14:22 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 14:54
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Müge Anlı’ya gelen ihbarlar sonrası Aleyna Çakır’ın avukatları harekete geçti! ‘Kamu vicdanı tutuklama bekliyor!’

Yakın çevresi tarafından Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, 3 Haziran'da Ankara'da yaşadığı evinde asılı olarak bulunmuştu. Ailesi Aleyna'nın intihar ettiğine inanmazken sevgilisi Ümit'in şüpheli olabileceğini bildirmişti. Ümit Uygun'un Aleyna Çakır'ı darp ettiği videonun ortaya çıkmasının ardından görgü tanıklarının anlattıkları, Çakır'ın öldürülmüş olabileceği şüphesini daha da arttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı’ya gelen ihbarlar sonrası Aleyna Çakır’ın avukatları harekete geçti! ‘Kamu vicdanı tutuklama bekliyor!’

Aleyna'nın yakın çevresi, genç kızın Ümit tarafından defalarca darbedildiğini belirtirken ev arkadaşının anlattıkları kan dondurdu. Genç kız Ümit'in Aleyna'yı ağzına silah sokarak tehdit ettiğini söylerken gece kulüplerinde zorla çalıştırarak parasına el koyduğu da ortaya çıktı.

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Müge Anlı’ya gelen ihbarlar sonrası Aleyna Çakır’ın avukatları harekete geçti! ‘Kamu vicdanı tutuklama bekliyor!’

"ALEYNA'YI ÖLDÜRDÜM SİZİ DE ÖLDÜRÜRÜM"

Aleyna Çakır'ın daha önce birlikte çalıştığı bir görgü tanığının anlattıkları ise kan dondurdu. Aleyna'nın ölümünün ardından Ümit Uygun ile karşılaşan genç kadın, Ümit'in kendisini ve diğer iş arkadaşlarını tehdit ettiğini belirtti. 'Aleyna'yı ben öldürdüm, sizi de öldürürüm' diyen Ümit'in 'Benim elime düşen bir daha kurtulamaz' dediğini söyledi.

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Müge Anlı’ya gelen ihbarlar sonrası Aleyna Çakır’ın avukatları harekete geçti! ‘Kamu vicdanı tutuklama bekliyor!’

AVUKATI HAREKETE GEÇTİ

Müge Anlı ve ekibine Aleyna'nın ölümüyle ilgili gelen sayısız ihbarın ardından, Aleyna'nın ailesinin avukatı Umur Yıldırım, harekete geçti. Aleyna'nın davasında iki farklı dosya olduğunu belirten Yıldırım, ilk dosyanın Instagram'da yayınlanan dayak videosu olduğunu, ikinci dosyanın ise Aleyna'nın öldürülme olayına ilişkin olduğunu belirtti.

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Müge Anlı’ya gelen ihbarlar sonrası Aleyna Çakır’ın avukatları harekete geçti! ‘Kamu vicdanı tutuklama bekliyor!’

Yıldırım, Ümit Uygun'ın ilk dosya üzerinden yargılanmasının devam ettiğini belirtirken ölümü üzerine açılan dosyanın soruşturma aşamasında olduğunu belirtti. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun ası haricinde bir ölüm sebebi belirlemesi durumunda bu dosyanın intihar dosyasından çıkıp cinayet dosyasına döneceğini ve yargılama safhasına geçileceğini belirtti.