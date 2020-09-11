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Müge Anlı’ya gelen ihbarlar sonrası Aleyna Çakır’ın avukatları harekete geçti! ‘Kamu vicdanı tutuklama bekliyor!’
Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır'ın ölümü Müge Anlı tarafından incelenmeye başlandı. Gerçek adı Sema Esen olan Aleyna Çakır'ın Ankara'da yaşadığı evde ölü olarak bulunmuş ve intihar ettiği önce sürülmüştü. Aleyna Çakır'ın arkadaşlarının ve görgü tanıkları Ümit'in defalarca Aleyna'ya şiddet uyguladığını, zorla çalıştırıp parasını elinden aldığını ve Aleyna'nın ailesi üzerinden tehdit edildiğini anlatmasının ardından avukatları harekete geçti. Aleyna'nın ailesinin avukatı, Ümit Uygun'un ilk dosya üzerinden yargılanmasının devam ettiğini belirtirken ölümü üzerine açılan dosyanın soruşturma aşamasında olduğunu belirtti. İşte Müge Anlı'daki Aleyna Çakır olayıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 11.09.2020 14:22 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 14:54
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