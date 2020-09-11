"ALEYNA'YI ÖLDÜRDÜM SİZİ DE ÖLDÜRÜRÜM"

Aleyna Çakır'ın daha önce birlikte çalıştığı bir görgü tanığının anlattıkları ise kan dondurdu. Aleyna'nın ölümünün ardından Ümit Uygun ile karşılaşan genç kadın, Ümit'in kendisini ve diğer iş arkadaşlarını tehdit ettiğini belirtti. 'Aleyna'yı ben öldürdüm, sizi de öldürürüm' diyen Ümit'in 'Benim elime düşen bir daha kurtulamaz' dediğini söyledi.