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Eski sevgilisi Müge Anlı'ya konuştu: “Aleyna’yı tefeciye borçlandırdı” - 11.09.2020

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Giriş: 11.09.2020 14:39
Güncelleme:11.09.2020 14:52
Aleyna Çakır’ın eski erkek arkadaşı Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak Aleyna ve Ümit'in ilikisi hakkında bilinmeyenleri anlattı. Ayrılmalarının ardından birkaç kez Aleyna ile görüştüğünü söyleyen eski sevgilisi, Aleyna’nın kendisine şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini söylediğini belirtti. Ümitcan’ın kendisini tefeciye borçlandırdığını söyleyen tanık, Aleyna’nın çalıştığı mekanda Ümitcan’la locada otururken bıçakla tehdit edildiğini belirtti.
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