Aleyna Çakır’ın avukatları gelen ihbarlar sonrası harekete geçti!

Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır'ın ölümü Müge Anlı tarafından incelenmeye başlandı. Aleyna Çakır'ın arkadaşlarının ve görgü tanıklarının canlı yayında anlattıklarının ardından avukatları harekete geçti. Aleyna’nın ailesinin avukatı Umur Yıldırım, Müge Anlı’ya gelen davanın seyrini değiştirebilecek nitelikteki ihbarları göz önünde bulundurarak çelişkilerin yer aldığı bir ek beyanda bulunduğunu belirtti. Aleyna Çakır davasının takipçisi olan bir diğer avukat Ceren Köker Öztok ise Aleyna’nın maruz kaldığı korkunç şiddetten yola çıkarak bu ve benzeri olaylarla ilgili olarak vicdani yorumunu belirtti. Öztok, “Biz adaletin ne kadar hızlı bir şekilde işlediğini gösterebilirsek işte o zaman adalet gerektiği gibi tecelli etmiş olur” dedi.