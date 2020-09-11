11 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Aleyna Çakır’ın avukatları gelen ihbarlar sonrası harekete geçti!

Aleyna Çakır’ın avukatları gelen ihbarlar sonrası harekete geçti! - 11.09.2020

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.09.2020 14:01
Güncelleme:11.09.2020 14:37
Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır'ın ölümü Müge Anlı tarafından incelenmeye başlandı. Aleyna Çakır'ın arkadaşlarının ve görgü tanıklarının canlı yayında anlattıklarının ardından avukatları harekete geçti. Aleyna’nın ailesinin avukatı Umur Yıldırım, Müge Anlı’ya gelen davanın seyrini değiştirebilecek nitelikteki ihbarları göz önünde bulundurarak çelişkilerin yer aldığı bir ek beyanda bulunduğunu belirtti. Aleyna Çakır davasının takipçisi olan bir diğer avukat Ceren Köker Öztok ise Aleyna’nın maruz kaldığı korkunç şiddetten yola çıkarak bu ve benzeri olaylarla ilgili olarak vicdani yorumunu belirtti. Öztok, “Biz adaletin ne kadar hızlı bir şekilde işlediğini gösterebilirsek işte o zaman adalet gerektiği gibi tecelli etmiş olur” dedi.
Aleyna Çakır’ın avukatları gelen ihbarlar sonrası harekete geçti!
Aleyna Çakır’ın avukatları gelen ihbarlar sonrası harekete geçti!
Müge Anlı'dan tüm Türkiye’ye çağrı: Bir kadına dokunamazsın!
Müge Anlı'dan tüm Türkiye’ye çağrı: Bir kadına dokunamazsın!
Müge Anlı 11 Eylül Cuma tek parça izle
Müge Anlı 11 Eylül Cuma tek parça izle
Ümit Uygun'un eski sevgilisinin anlattıkları kan dondurdu!
Ümit Uygun'un eski sevgilisinin anlattıkları kan dondurdu!
Gizli tanık canlı yayında!
Gizli tanık canlı yayında!
6 aydır kayıp olan Sinem Esma canlı yayında!
6 aydır kayıp olan Sinem Esma canlı yayında!
Polis ekipleri canlı yayında teslim aldılar!
Polis ekipleri canlı yayında teslim aldılar!
Müge Anlı 10 Eylül Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 10 Eylül Perşembe tek parça izle
''Bir gün duyasın abla, bu beni öldürür''
''Bir gün duyasın abla, bu beni öldürür''
İddiaların odağındaki Ümit Uygun canlı yayında!
İddiaların odağındaki Ümit Uygun canlı yayında!
''Ümit, Aleyna'yı öldürdüğünü' söyledi''
''Ümit, Aleyna'yı öldürdüğünü' söyledi''
Müge Anlı 9 Eylül Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 9 Eylül Çarşamba tek parça izle
Daha Fazla Video Göster