Aleyna Çakır'ın ardından Müge Anlı'dan tüm Türkiye’ye çağrı: Bir kadına dokunamazsın!

'BENİM ELİME DÜŞEN KURTULAMAZ'

Aleyna'nın ölümünün ardından Ümit .uygun ile karşılaşan genç kadın, Ümit'in kendisini ve diğer iş arkadaşlarını tehdit ettiğini belirtti. 'Aleyna'yı ben öldürdüm, sizi de öldürürüm' diyen Ümit'in 'Benim elime düşen bir daha kurtulamaz' dediğini söyledi.