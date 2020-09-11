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Haberler Galeri Aleyna Çakır'ın ardından Müge Anlı'dan tüm Türkiye’ye çağrı: Bir kadına dokunamazsın!

Aleyna Çakır'ın ardından Müge Anlı'dan tüm Türkiye’ye çağrı: Bir kadına dokunamazsın!

21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümü sonrası Müge Anlı'da ortaya çıkanlar tüm Türkiye'yi isyan ettirdi. 3 Haziran'da Ankara'da yaşadığı evde asılı olarak bulunan Aleyna Çakır'ın ailesi intihar ettiğine inanmazken görgü tanıklarının ve Aleyna'nın yakın çevresinin anlattıkları adeta kan dondurdu. Aleyna'nın sevgilisi Ümit tarafından defalarca öldüresiye şiddet gördüğü ve zorla çalıştırılarak parasına el koyduğu ortaya çıkarken Müge Anlı'dan canlı yayında ayakta alkışlanacak bir çıkış geldi. Anlı'nın, "Kadına asla bir fiske dahi vurmayacaksın! Bana dokunmayacaksın!" çağrısı Türkiye gündeminde yerini aldı.

Giriş Tarihi: 11.09.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 13:28
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Aleyna Çakır'ın ardından Müge Anlı'dan tüm Türkiye’ye çağrı: Bir kadına dokunamazsın!

21 yaşında Ankara'daki evinde intihar ederek öldüğü iddia edilen Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun hakkında Müge Anlı'ya gelen ihbarlar Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Yakın çevresi tarafından Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, 3 Haziran'da Ankara'da yaşadığı evinde asılı olarak bulunmuştu. Ailesi Aleyna'nın intihar ettiğine inanmazken sevgilisi Ümit'in şüpheli olabileceğini bildirmişti. Ümit Uygun'un sevgilisi Aleyna Çakır'ı darp ettiği ve bayıldıktan sonra videoya çektiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Aleyna Çakır'ın öldürülmüş olabileceği şüphesi daha da arttı.

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Aleyna Çakır'ın ardından Müge Anlı'dan tüm Türkiye’ye çağrı: Bir kadına dokunamazsın!

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlanan görgü tanıklarının anlattıklarının ardından Aleyna ile bir dönem aynı gece kulübünde çalışan arkadaşı, Aleyna'nın ailesini korumak için çevresindeki herkese Çocuk Esirgeme Kurumu'nda çalıştığını söylediğini belirtti. Çalıştığı yerden ayrılmasının ardından Aleyna ile bir mekanda karşılaştığını söyleyen genç kız, Aleyna'nın işten ayrılmaya çalıştığını ve okumaya karar verdiğini söyledi.

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Aleyna Çakır'ın ardından Müge Anlı'dan tüm Türkiye’ye çağrı: Bir kadına dokunamazsın!

'BENİM ELİME DÜŞEN KURTULAMAZ'

Aleyna'nın ölümünün ardından Ümit .uygun ile karşılaşan genç kadın, Ümit'in kendisini ve diğer iş arkadaşlarını tehdit ettiğini belirtti. 'Aleyna'yı ben öldürdüm, sizi de öldürürüm' diyen Ümit'in 'Benim elime düşen bir daha kurtulamaz' dediğini söyledi.

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Aleyna Çakır'ın ardından Müge Anlı'dan tüm Türkiye’ye çağrı: Bir kadına dokunamazsın!

'BU KIZI ARTIK ÖLDÜRECEĞİM'

Ümit Uygun'un eski iş arkadaşı, yayına bağlanarak Aleyna'yı en son ölümünden bir gün önce gördüğünü söyledi. Aleyna'yı ilk başta Ümit'in eşi olarak tanıdığını söyleyen genç kız, yan yana her gördüğünde Ümit'in Aleyna'yı tartakladığını söyledi. Aleyna'nın ölümünden bir gün önce ikisini yan yana gördüğünü söyleyen görgü tanığı, Ümit'in çok sinirli bir şekilde eve gittiğini, 'Bu kız benim sınırlarımı çok zorluyor, artık onu öldüreceğim' dediğini belirtti.

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Aleyna Çakır'ın ardından Müge Anlı'dan tüm Türkiye’ye çağrı: Bir kadına dokunamazsın!

Bu konuşmadan bir gün sonra Aleyna'nın öldüğünü öğrendiğini söyleyen genç kız, Aleyna'nın asla intihar ettiğine inanmadıklarını duyduklarından beri Ümit'in onu öldürdüğünü düşündüklerini söyledi.