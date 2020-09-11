Sapanca’da Asya Kaplan'ı cinsi sivrisinekler tatilcileri canından bezdirdi

Tatil için Sakarya'nın Sapanca ilçesine gelen ve yaklaşık bir buçuk aydır 'Asla Kaplanı' diye tabir edilen sivrisinekler ile mücadele eden vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.