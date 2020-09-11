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Sapanca’da Asya Kaplan'ı cinsi sivrisinekler tatilcileri canından bezdirdi

Tatil için Sakarya'nın Sapanca ilçesine gelen ve yaklaşık bir buçuk aydır 'Asla Kaplanı' diye tabir edilen sivrisinekler ile mücadele eden vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

Giriş Tarihi: 11.09.2020 14:35 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 14:39
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Sapanca’da Asya Kaplan'ı cinsi sivrisinekler tatilcileri canından bezdirdi

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi'nde 'Asla Kaplanı' diye tabir edilen ve ısırdığı yerlerde büyük yaralar oluşturan sivrisinekler ile ilgili şikayetler artıyor.

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Sapanca’da Asya Kaplan'ı cinsi sivrisinekler tatilcileri canından bezdirdi

Tatil için Kırkpınar'a gelen vatandaşlar bir buçuk ay içerisinde bu durumdan dolayı yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek, yeteri kadar ilaçlama yapılmadığını iddia etti.

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Sapanca’da Asya Kaplan'ı cinsi sivrisinekler tatilcileri canından bezdirdi

Sivrisineğin ısırdığı ve daha sonrasında kabuk bağlayan yerlerin şişlik ve kaşıntısından dolayı ciddi sıkıntılar çektiklerini ifade eden vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

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Sapanca’da Asya Kaplan'ı cinsi sivrisinekler tatilcileri canından bezdirdi
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Sapanca’da Asya Kaplan'ı cinsi sivrisinekler tatilcileri canından bezdirdi