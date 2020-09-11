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11 Eylül 2020, Cuma
Haberler Galeri Sapanca’da Asya Kaplan'ı cinsi sivrisinekler tatilcileri canından bezdirdi
Sapanca’da Asya Kaplan'ı cinsi sivrisinekler tatilcileri canından bezdirdi
Tatil için Sakarya'nın Sapanca ilçesine gelen ve yaklaşık bir buçuk aydır 'Asla Kaplanı' diye tabir edilen sivrisinekler ile mücadele eden vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.
Giriş Tarihi: 11.09.2020 14:35 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 14:39