Müge Anlı'daki Hamdi Kılıç olayında yeni tanık ortaya çıktı! ‘Bölgede imdat sesi duydum!’

70 yaşındaki Hamdi Kılıç, sevgilisi, sevgilisinin eski eşi ve dünürüyle birlikte yaşadığı evden 24 Kasım günü kaybolmuş ve bir daha hiçbir haber alınamamıştı. Günlerdir yaşadığına dair hiçbir ize rastlanılamayan Kılıç'ın kaybıyla ilgili sevgilisi Sakine Hanım'ın ilgisi olduğu iddiası ortaya atılmıştı.

