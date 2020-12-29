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29 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Müge Anlı'daki Hamdi Kılıç olayında yeni tanık ortaya çıktı! ‘Bölgede imdat sesi duydum!’ Müge Anlı'daki Hamdi Kılıç olayında yeni tanık ortaya çıktı! ‘Bölgede imdat sesi duydum!’
İzmir Urla'da yaşayan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç sevgilisi, sevgilisinin eski kocası ve dünürüyle yaşadığı çiftlik evinden 24 Kasım günü kaybolmuştu. Hamdi Kılıç'ın telefon sinyalinin son geldiği bölgede başlatılan arama çalışmaları tüm hızıyla sürerken ortaya çıkan yeni görgü tanığının anlattıkları arama çalışmalarının seyrini değiştirdi. Arama çalışmalarının yapıldığı bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yaşayan bir görgü tanığı, ormanlık alanda 'imdat' diye bir erkek sesi duyduğunu bildirdi.
Giriş Tarihi: 29.12.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 14:52
70 yaşındaki Hamdi Kılıç, sevgilisi, sevgilisinin eski eşi ve dünürüyle birlikte yaşadığı evden 24 Kasım günü kaybolmuş ve bir daha hiçbir haber alınamamıştı. Günlerdir yaşadığına dair hiçbir ize rastlanılamayan Kılıç'ın kaybıyla ilgili sevgilisi Sakine Hanım'ın ilgisi olduğu iddiası ortaya atılmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İzmir'in Urla ilçesinde kaybolan Hamdi Kılıç'ın çocuklarının Müge Anlı canlı yayınına katılmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında, yaşlı adamın son cep telefonu sinyalinin geldiği yerin tespit edilmişti. Telefon sinyalinin geldiği bölgede başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti.
Şüphelerin odağındaki Kılıç'ın sevgilisi ve sevgilisinin dünürüne ait evin çevresinde ve ormanlık alanda kadavra köpeği ile arama çalışması gerçekleştirildi.
ARAÇLARINI BÖLGEDE GÖRDÜ
Arama çalışmalarıyla ilgili detaylar Müge Anlı canlı yayınında aktarılırken dün yayına telefonla bağlanan görgü tanığı dikkat çeken ayrıntılar aktardı. Hamdi Kılıç'ın kaybolduğu günlerde arama yapılan ormanlık alandaki yoldan geçtiğini söyleyen tanık, patika yolda bulunan gri renkteki aracın dikkatini çektiğini söyledi. Şüphelerin odağındaki Sakine Hanım'ın aracının da aynı renkte olduğunun ortaya çıkması Hamdi Kılıç'ın öldürülüp ormana atıldığı iddiasını güçlendirdi.
Hamdi Kılıç'ı arama çalışmaları bugün de tüm hızıyla devam ederken ortaya çıkan yeni tanığın anlattıkları arama çalışmalarını başka bölgeye yönlendirdi.