Müge Anlı'daki Hamdi Kılıç olayında yeni tanık ortaya çıktı!

İzmir Urla'da yaşayan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç sevgilisi, sevgilisinin eski kocası ve dünürüyle yaşadığı çiftlik evinden 24 Kasım günü kaybolmuştu. Hamdi Kılıç'ın telefon sinyalinin son geldiği bölgede başlatılan arama çalışmaları tüm hızıyla sürerken ortaya çıkan yeni görgü tanığının anlattıkları arama çalışmalarının seyrini değiştirdi. Arama çalışmalarının yapıldığı bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yaşayan bir görgü tanığı, ormanlık alanda 'imdat' diye bir erkek sesi duyduğunu bildirdi.