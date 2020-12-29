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Koronavirüse iyi gelen besinler | Bilim insanlarından flaş açıklama! 5 öneriyi saydılar

Koronavirüse iyi gelen besinler | Bilim insanlarından flaş açıklama! 5 öneriyi saydılar... Koronavirüse yakalananları nasıl beslenmeli? sorusuna yapılan bir araştırma yanıt verdi. Bilim insanları virüse yakalanan kişilere bu 5 besini önerdi.

Giriş Tarihi: 29.12.2020 14:23 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 14:31
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Koronavirüse iyi gelen besinler | Bilim insanlarından flaş açıklama! 5 öneriyi saydılar

Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi dünya genelinde 1,75 milyonu aşkın kişinin ölümüne neden olurken Covid-19'a karşın aşılanan insanların sayısı da artmaya devam ediyor.

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Koronavirüse iyi gelen besinler | Bilim insanlarından flaş açıklama! 5 öneriyi saydılar

Bununla birlikte, yetersiz doz miktarı, uygun olmayan depolama koşulları ve aşıların yüksek fiyatları nedeniyle salgının bir süre daha halk sağlığı için tehdit oluşturacağı düşünülüyor.

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Koronavirüse iyi gelen besinler | Bilim insanlarından flaş açıklama! 5 öneriyi saydılar

Bu yüzden, bilim insanları enfeksiyon riskini azaltabilecekleri ve şiddetli semptomları önleyebilecekleri yollar aramaya devam ediyor.

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Koronavirüse iyi gelen besinler | Bilim insanlarından flaş açıklama! 5 öneriyi saydılar

Araştırmacılar, düzenli beslenme ve bağışıklık sistemi arasında önemli bir ilişki olduğunu, özellikle D vitamini ve Omega 3 gibi maddeler içeren bitter çikolata, deniz yosunu ve tuna balığı gibi besinlerin Covid-19'la mücadelede etkili olabileceğini yaptıkları küresel çalışmalarda ortaya koydu.

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Koronavirüse iyi gelen besinler | Bilim insanlarından flaş açıklama! 5 öneriyi saydılar

NTV'nin haberine göre; Ancak uzmanlar hiçbir gıdanın corona virüse karşı korunmada tek başına rol oynamadığını ve aşıların yerini tutamayacakları konusunda uyardı. İşte bilim insanları tarafından Covid-19 karşı etkili olabileceği belirtilen 5 gıda...