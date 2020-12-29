Koronavirüse iyi gelen besinler | Bilim insanlarından flaş açıklama! 5 öneriyi saydılar

Araştırmacılar, düzenli beslenme ve bağışıklık sistemi arasında önemli bir ilişki olduğunu, özellikle D vitamini ve Omega 3 gibi maddeler içeren bitter çikolata, deniz yosunu ve tuna balığı gibi besinlerin Covid-19'la mücadelede etkili olabileceğini yaptıkları küresel çalışmalarda ortaya koydu.