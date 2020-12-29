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29 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüse iyi gelen besinler | Bilim insanlarından flaş açıklama! 5 öneriyi saydılar Koronavirüse iyi gelen besinler | Bilim insanlarından flaş açıklama! 5 öneriyi saydılar Koronavirüse iyi gelen besinler | Bilim insanlarından flaş açıklama! 5 öneriyi saydılar... Koronavirüse yakalananları nasıl beslenmeli? sorusuna yapılan bir araştırma yanıt verdi. Bilim insanları virüse yakalanan kişilere bu 5 besini önerdi. Giriş Tarihi: 29.12.2020 14:23 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 14:31
Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi dünya genelinde 1,75 milyonu aşkın kişinin ölümüne neden olurken Covid-19'a karşın aşılanan insanların sayısı da artmaya devam ediyor.
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Bununla birlikte, yetersiz doz miktarı, uygun olmayan depolama koşulları ve aşıların yüksek fiyatları nedeniyle salgının bir süre daha halk sağlığı için tehdit oluşturacağı düşünülüyor.
Bu yüzden, bilim insanları enfeksiyon riskini azaltabilecekleri ve şiddetli semptomları önleyebilecekleri yollar aramaya devam ediyor.
Araştırmacılar, düzenli beslenme ve bağışıklık sistemi arasında önemli bir ilişki olduğunu, özellikle D vitamini ve Omega 3 gibi maddeler içeren bitter çikolata, deniz yosunu ve tuna balığı gibi besinlerin Covid-19'la mücadelede etkili olabileceğini yaptıkları küresel çalışmalarda ortaya koydu.
NTV'nin haberine göre; Ancak uzmanlar hiçbir gıdanın corona virüse karşı korunmada tek başına rol oynamadığını ve aşıların yerini tutamayacakları konusunda uyardı. İşte bilim insanları tarafından Covid-19 karşı etkili olabileceği belirtilen 5 gıda...