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Salarha Tüneli nerede | 70 yıllık hayal gerçekleşti! Mesafe kilometrelerce kısalacak

Rize/Salarha Tüneli güzergahı | Rize'nin 70 yıllık hayali olan ve tamamlandığında kentin kuzeyle güneyini en kısa güzergahtan birbirine bağlayarak ulaşımı kolaylaştıracak 2.9 kilometrelik çift tüplü Salaha Tüneli'nin bir tüpü tamamlandı.

Giriş Tarihi: 29.12.2020 15:01 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 15:12
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Salarha Tüneli nerede | 70 yıllık hayal gerçekleşti! Mesafe kilometrelerce kısalacak

Bazı araçların izin verilen kontrollü geçişi sırasında büyük heyecan yaşandı.

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Salarha Tüneli nerede | 70 yıllık hayal gerçekleşti! Mesafe kilometrelerce kısalacak

Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara, "Bölgenin gelişimi açısından hayati öneme sahip bu tünelle birlikte şehrin güneye doğru açılması sağlanacak" dedi.

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Salarha Tüneli nerede | 70 yıllık hayal gerçekleşti! Mesafe kilometrelerce kısalacak

Türkiye'nin engebeli ve en dik arazi yapısına sahip illerinden biri olan ve kent merkezinin 3'te 1'i deniz dolgusuna inşa edilen Rize'de, dağ ile deniz arasına sıkışan kent merkezini güneye açmak için çalışma başlatıldı.

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Salarha Tüneli nerede | 70 yıllık hayal gerçekleşti! Mesafe kilometrelerce kısalacak

Kentin kuzeyle güneyini en kısa güzergahtan birbirine bağlamak için ilk olarak 1950'li yılların sonunda gündeme gelen Rize Güney Çevre Yolu, Dağbaşı Küçükçayır bağlantı yolları ve Salarha Tüneli projesi hazırlandı.

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Salarha Tüneli nerede | 70 yıllık hayal gerçekleşti! Mesafe kilometrelerce kısalacak

İLK GEÇİŞ HEYECANI
Proje ile 40 köy ve 2 beldeyi bünyesinde bulunduran ve şehir içinden geçen 12 kilometrelik yolla ulaşılan Salarha Vadisi'ne, 2.9 kilometre uzunluğunda çift tüp tünel yapımı için 2015 yılı Ekim ayında delme işlemine başlandı.