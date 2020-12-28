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Müge Anlı’daki Hamdi Kılıç olayında görgü tanığından çarpıcı iddia! - 28.12.2020

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Giriş: 28.12.2020 15:14
70 yaşındaki Hamdi Kılıç sevgilisi, sevgilisinin eski kocası ve dünürüyle yaşadığı çiftlik evinden 35 gün önce kaybolmuştu. Toplanan bilgiler ve bulunan telefon sinyalinin ardından başlatılan arama çalışmaları devam etti. Hamdi Kılıç’ın telefon sinyalinin son geldiği bölgede ağaç dipleri ve çalılık altlarına kadar her yer didik didik aranırken Müge Anlı canlı yayınına bağlanan görgü tanığı, ormanlık alanda tanık olduğu ilginç bir olayı aktardı. Hamdi Kılıç’ın kaybolduğu günlerde arama yapılan ormanlık alandaki yoldan geçtiğini söyleyen tanığın anlattıkları Sakine Hanım’ın üzerindeki şüpheleri daha da arttırdı. Bir gibi bölgeden geçerken yol kenarında metalik gri bir aracın durduğunu fark eden tanık, saat dört civarı aynı yoldan geri dönerken aracın aynı noktada tekrar gördüğünü belirtti. Şüphelerin odağındaki Sakine Hanım’ın aracının da aynı renkte olduğunun ortaya çıkması Hamdi Kılıç’ın öldürülüp ormana atıldığı iddiasını güçlendirdi.
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