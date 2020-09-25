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Haberler Galeri Müge Anlı’daki Aleyna Çakır olayında yeni gelişme! Ümitcan Uygun’un ailesi konuştu

Müge Anlı’daki Aleyna Çakır olayında yeni gelişme! Ümitcan Uygun’un ailesi konuştu

Müge Anlı'da araştırılan Aleyna Çakır olayında yeni gelişme yaşandı. 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın şüpheli şekilde ölmesiyle başlayan olaylar Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un da ölümüyle olayın seyri değişti. İntihar ettiği öne sürülen Gülay Uygun'un ölümü de şüpheli bulunurken Uygun'un kardeşi Ümit Köse'den Müge Anlı'ya açıklamalar geldi. Kardeşini nasıl bulduklarını anlatan Ümit Köse Aleyna ve Ümit ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı. İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 25.09.2020 12:40 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 12:58
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Müge Anlı’daki Aleyna Çakır olayında yeni gelişme! Ümitcan Uygun’un ailesi konuştu

Ankara Keçiören'deki evinde ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır olayı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınmaya devam ediyor. Bugüne kadar pek çok görgü tanığına ulaşan Müge Anlı ve ekibi dava süreciyle ilgili yeni gelişmeleri beklerken bugün önemli bir gelişme yaşandı.

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Müge Anlı’daki Aleyna Çakır olayında yeni gelişme! Ümitcan Uygun’un ailesi konuştu

Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli bulunan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölümünün ardından Ümitcan'ın dayısı Ümit Köse'den açıklamalar geldi. Gülay Uygun'un cansız bedeninin kendilerinin bulduğunu söyleyen Ümit Köse, o gün yaşananları anlattı ve Aleyna ve Ümit'in ilişkisine dair de önemli açıklamalarda bulundu.

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Müge Anlı’daki Aleyna Çakır olayında yeni gelişme! Ümitcan Uygun’un ailesi konuştu

İşte Ümit Köse'nin Müge Anlı'ya yaptığı açıklamalar;

"Polisten önce biz bulduk, kocası, ben, benim kardeşim ve dayım. Dört kişiydik. Ben o gün bir buçuk gibi, bir yakınımı aradım. Yakınım bana, 'Abi panik yapma da Gülay ablam kayıp onu arıyoruz. Abimi aramış, hakkını helal et demiş ve gitmiş' dedi. Biz daha sonra, oradaki kız kardeşim ve annemle birlikte beş buçuk sularında Bağlum'a geldik. Son durakta eniştemle görüştük. Eniştemi aramış, "Canım seni çok seviyorum, hakkını helal et, Bağlum son durakta piknik alanındayım" demiş. Eniştem sabah dokuz gibi dayısını arayıp, Ulus'tan buraya kendisinin geldiğini söyledi. O saatten bu yana ablamı arıyorlarmış. Enişteme pikniğe nereye gittiklerini sordum. Şu an olayın olduğu yeri söyledi. Biz gittik baktık orada yoktu. Bir kere daha bakalım dedik. Sonra olayın olduğu yere gittik.

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Müge Anlı’daki Aleyna Çakır olayında yeni gelişme! Ümitcan Uygun’un ailesi konuştu

"KULAĞININ ÜSTÜNDEN GELEN KURŞUNLA KENDİNİ VURMUŞ"

Arabada durağın yanındaydı, biz çok dik bir yerden çıktık. Herkes farklı bir yere giderek aramaya başladı. Bir süre sonra dayım telefonla beni arayarak bulduklarını söyledi. Daha sonra diğer kardeşim beni gördü onu da alarak, olayın olduğu yere doğru koştum. Bacımı kendini vurmuş bir şekilde gördüm, üzerine kapandım. Kafasının arkasından değil, kulağının üzerinden gelen kurşunla intihar etmiş. Yüksek sesle bağırdım, dağları inlettim.

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Müge Anlı’daki Aleyna Çakır olayında yeni gelişme! Ümitcan Uygun’un ailesi konuştu

"KAMYONCUNUN SÖYLEDİĞİ ERKEK SESİ BENİM SESİMDİ"

O bir kamyoncu bağlandı da, orada bir erkek sesi vardı diyordu ya, o beyaz araba da bizdik, erkek sesi de benim sesimdi. Saat altı gibi Gülay'ı bulduk. Ayakkabısı çıkık falan diyorlar ya, ayakkabısını Birol çıkardı, annesinin ayağını öptü. Ben gömleğini çıkardım. Yüzüne sinekler geliyordu, yüzüne örttüm. Biz dokuz gibi olay yerine gittik. Edindiğimiz bilgiye göre, saat on ya da on buçuk civarında intihar ettiği yani, yedi sekiz saat cansız bir şekilde yattığı ortada. Yani kamyoncunun verdiği ifadede söylediği zaman, bacım çoktan ölmüştü.