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Ümitcan Uygun’un dayısından Müge Anlı'ya önemli açıklamalar - 25.09.2020

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Giriş: 25.09.2020 12:38
Güncelleme:25.09.2020 12:48
Müge Anlı’da araştırılan Aleyna Çakır olayında yeni gelişme yaşandı. 21 yaşındaki Aleyna Çakır’ın şüpheli şekilde ölmesiyle başlayan olaylar Ümitcan Uygun’un annesi Gülay Uygun’un da ölümüyle olayın seyri değişti. İntihar ettiği öne sürülen Gülay Uygun’un ölümü de şüpheli bulunurken Uygun’un kardeşi Ümit Köse’den Müge Anlı’ya açıklamalar geldi. Kardeşini nasıl bulduklarını anlatan Ümit Köse Aleyna ve Ümit ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı. İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar…
Ümitcan Uygun’un dayısından Müge Anlı'ya önemli açıklamalar
Ümitcan Uygun’un dayısından Müge Anlı'ya önemli açıklamalar
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