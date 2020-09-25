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Haberler Galeri Yarım asır sonra Kariye Camisi'nde yeniden ibadet heyecanı... | Hazırlıklarda sona gelindi

Yarım asır sonra Kariye Camisi'nde yeniden ibadet heyecanı... | Hazırlıklarda sona gelindi

Son dakika haberleri... Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesinin ardından ibadete açılmasına karar verilen Kariye Camisi'ndeki çalışmalar sürüyor. Halen müze olarak hizmet vermeye devam eden Caminin çalışmaların tamamlanmasının ardından ibadete açılacak.

Giriş Tarihi: 25.09.2020 14:36 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 14:53
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Yarım asır sonra Kariye Camisi'nde yeniden namaz heyecanı... | Hazırlıklarda sona gelindi
Yarım asır sonra Kariye Camisi'nde yeniden namaz heyecanı... | Hazırlıklarda sona gelindi

Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesinin ardından ibadete açılmasına karar verilen Kariye Camisi'ndeki çalışmalar sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yarım asır sonra Kariye Camisi'nde yeniden namaz heyecanı... | Hazırlıklarda sona gelindi
Yarım asır sonra Kariye Camisi'nde yeniden namaz heyecanı... | Hazırlıklarda sona gelindi

Halen müze olarak hizmet vermeye devam eden Caminin çalışmaların tamamlanmasının ardından ibadete açılacak.

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Yarım asır sonra Kariye Camisi'nde yeniden namaz heyecanı... | Hazırlıklarda sona gelindi
Yarım asır sonra Kariye Camisi'nde yeniden namaz heyecanı... | Hazırlıklarda sona gelindi

1945 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile müzeye çevrilen Kariye Camisi'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesinin ardından ibadete açılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

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Yarım asır sonra Kariye Camisi'nde yeniden namaz heyecanı... | Hazırlıklarda sona gelindi
Yarım asır sonra Kariye Camisi'nde yeniden namaz heyecanı... | Hazırlıklarda sona gelindi

Geçtiğimiz haftalarda içerisinde mihrabı yerleştirilen ve halıları getirilen camideki hazırlıklar sürüyor.

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Yarım asır sonra Kariye Camisi'nde yeniden namaz heyecanı... | Hazırlıklarda sona gelindi
Yarım asır sonra Kariye Camisi'nde yeniden namaz heyecanı... | Hazırlıklarda sona gelindi

Halılar halen depoda tutulurken caminin çalışmaların tamamlanmasının ardından önümüzdeki haftalarda ibadete açılması bekleniyor.