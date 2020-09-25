Yarım asır sonra Kariye Camisi'nde yeniden ibadet heyecanı... | Hazırlıklarda sona gelindi

Son dakika haberleri... Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesinin ardından ibadete açılmasına karar verilen Kariye Camisi'ndeki çalışmalar sürüyor. Halen müze olarak hizmet vermeye devam eden Caminin çalışmaların tamamlanmasının ardından ibadete açılacak.

Giriş Tarihi: 25.09.2020 14:36 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 14:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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