Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Kardeşini arayan Mahmut Aykurt hakkında flaş iddia

Müge Anlı canlı yayınında Burhan Aykurt hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Mahmut Aykurt kardeşi Burhan Aykurt'u aramak için ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Son dakika gelişmesi olarak Müge Anlı canlı yayınına telefonla bağlanan bir kadın, "Mahmut internet üzerinden benimle konuştu. Bir çok kadın ayarlamış mekan açacakmış. Bana 'sen gel karım ol çalışmana da gerek yok' dedi." ifadelerini kullandı. Müge Anlı stüdyosunda dikkatler Mahmut Aykurt'a çevrildi. Müge Anlı bir izleyicisinden gelen mesajı da okuyunca herkes şaşkına döndü. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 19 Eylül'deki canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesi.