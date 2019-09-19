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Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Kardeşini arayan Mahmut Aykurt hakkında flaş iddia

Müge Anlı canlı yayınında Burhan Aykurt hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Mahmut Aykurt kardeşi Burhan Aykurt'u aramak için ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Son dakika gelişmesi olarak Müge Anlı canlı yayınına telefonla bağlanan bir kadın, "Mahmut internet üzerinden benimle konuştu. Bir çok kadın ayarlamış mekan açacakmış. Bana 'sen gel karım ol çalışmana da gerek yok' dedi." ifadelerini kullandı. Müge Anlı stüdyosunda dikkatler Mahmut Aykurt'a çevrildi. Müge Anlı bir izleyicisinden gelen mesajı da okuyunca herkes şaşkına döndü. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 19 Eylül'deki canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesi.

Giriş Tarihi: 19.09.2019 13:30 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 13:49
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Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Kardeşini arayan Mahmut Aykurt hakkında flaş iddia

Müge Anlı Burhan Aykurt'u araştırırken, ağabeyi Mahmut Aykurt hakkında şoke eden iddialar öğrendi. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan 2 kişi açıklamalarıyla hayrete düşürdü. Gözlerin çevrildiği Mahmut Aykurt iddiaları yalanlarken, Müge Anlı kendisine gelen bir mesajı da okudu.

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Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Kardeşini arayan Mahmut Aykurt hakkında flaş iddia

KADINLARI "BEN MEKAN AÇIYORUM" DİYEREK KANDIRDIĞI İDDİASI

Müge Anlı canlı yayınına ismini vermek istemeyen bir izleyici bağlandı. Telefon bağlandıtısındaki genç kadın Burhan Aykurt'un ağabeyi Mahmut Aykurt hakkında konuştu. Mahmut Aykurt'un internet üzerinden ve telefonlar kadınlar ayarladığını, bu kadınları da yeni açacakları mekanda çalıştıracağını söyledi.

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Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Kardeşini arayan Mahmut Aykurt hakkında flaş iddia

Canlı yayına bağlanan izleyici Mahmut Aykurt'un kendisine de teklifte bulunduğunu hatta "sen çalışma gel karım ol" dediğini söyledi. Mahmut Aykurt'un sosyal medya hesabı üzerinde de çalışmak isteyen kadınlar için iş ilanı verdiği Müge Anlı tarafından ekranlara getirildi.

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Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Kardeşini arayan Mahmut Aykurt hakkında flaş iddia

Mahmut Aykurt'un kadınlara yakın olmak için çok para harcadığını ifade eden izleyici "Masasındaki kadınlara güzelmiş çirkinmiş önemli değil. İkna etsin yeterli. Masasında birçok kadın otururdu hepsine bir şeyler söylerdi." şeklinde konuştu.

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Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Kardeşini arayan Mahmut Aykurt hakkında flaş iddia

Fethiye'de bir arkadaşıyla ortak eğlence mekanı açacağını söyleyerek kadınlara iş teklifinde bulunduğu belirtilen Mahmut Aykurt ise iddiaları yalandı.