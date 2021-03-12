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12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Müge Anlı’da ikinci Palu vakası! Abdurrahman Çığ eniştesi tarafından istismar edildi Müge Anlı’da ikinci Palu vakası! Abdurrahman Çığ eniştesi tarafından istismar edildi
Müge Anlı'daki Çığ ailesi olayı herkesi şoke etti. Enişteleri İsa Akman tarafından dolandırılan, işkence gören ve istismar edilen Çığ ailesi Palu ailesini akıllara getirdi. İddialara göre, ablasının 20 yıllık eşi İsa Akman ormanlık alanda tecavüze uğrayan Abdurrahman Çığ, ellerinden bağlanıp fotoğraflarının çekildiğini ileri sürdü. Abdurrahman Çığ'a yapılan santajın görüntüleri ortaya çıkarken ayrıca Çığ ailesinin bin keçisinin enişteleri tarafından satıldığı iddia edildi.
Giriş Tarihi: 12.03.2021 14:15 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 14:27
Müge Anlı'da işlenen Abdurrahman Çığ olayı herkesi şoke etti. İkinci Palu vakası olan Çığ ailesi, enişteleri İsa Akman tarafından maddi manevi istismar edildiklerini açıkladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, eniştesi İsa Akman tarafından dolandırıldığı, maddi ve manevi olarak istismar edildiği iddiasıyla edildiği iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurdu.
İsa Akman tarafından ormanda tecavüze uğradığını iddia eden Abdurrahman Çığ, ellerinden bağlanıp ensesine tel bağladıklarını, elbiselerini bıçakla kestiklerini ve tara ile göğsüne vurduklarını, kulağının kesildiğini ileri sürdü. Fotoğraflarıyla şantaj yapılan Çığ, eniştesi tarafından kendisine 500.000 TL'lik senet imzalatıldığını açıkladı.
ŞANTAJ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Müge Anlı bugünkü canlı yayında son dakika gelişmesi yaşandı. Abdurrahman Çığ'a yapılan sanjatın görüntüleri ortaya çıktı. Talihsiz adamın, Antalya Manavga'ta götürülüp çıplak fotoğraflarının çekilmesi stüdyoda şok etkisi yarattı.
980 HAYVANI SATIP PARASINI YEDİ
Çığ ailesinin yaşadığı köyün muhtarı olan Ekrem Ay, İsa Akman ve Adanalı Özkan isimli şahsın, Çığ ailesine ait 980 hayvanı satarak parasını yediğini ve kardeşlerin haklarını savunamadıklarını söyledi. Aynı köyde yaşayan Zekiye Ay ise, bu ailenin kendilerini çok iyi ifade edemediklerini temiz insan olduklarını yardım edilmesi için ricacı oldu.