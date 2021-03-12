Müge Anlı’da ikinci Palu vakası! Abdurrahman Çığ eniştesi tarafından istismar edildi

980 HAYVANI SATIP PARASINI YEDİ

Çığ ailesinin yaşadığı köyün muhtarı olan Ekrem Ay, İsa Akman ve Adanalı Özkan isimli şahsın, Çığ ailesine ait 980 hayvanı satarak parasını yediğini ve kardeşlerin haklarını savunamadıklarını söyledi. Aynı köyde yaşayan Zekiye Ay ise, bu ailenin kendilerini çok iyi ifade edemediklerini temiz insan olduklarını yardım edilmesi için ricacı oldu.