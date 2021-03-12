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Abdurrahman Çığ ve ailesinden eski enişteyle şoke eden iddialar - 12.03.2021

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Giriş: 12.03.2021 14:18
Güncelleme:12.03.2021 14:20
Müge Anlı Abdurrahman Çığ'ın kendisine başvurduğunu elinde ormanda çekilmiş çıplak fotoğrafları ile yayına geldiğini kendisine 500.000 TL'lik senet imzalatıldığını bu olayda da enişte olayı olduğunu açıkladı. Abdurrahman ellerin bağlanıp ensesine tel bağladıklarını elbiselerini bıçakla kestiklerini tara ile göğsüne vurulduğunu kulağının kesildiğini ileri sürdü. Müge Anlı Abdurrahman Çığ'ın kendisine başvurduğunu elinde ormanda çekilmiş çıplak fotoğrafları ile yayına geldiğini kendisine 500.000 TL'lik senet imzalatıldığını bu olayda da enişte olayı olduğunu açıkladı. Abdurrahman ellerin bağlanıp ensesine tel bağladıklarını elbiselerini bıçakla kestiklerini tara ile göğsüne vurulduğunu kulağının kesildiğini ileri sürdü.
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