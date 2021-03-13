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Hindistan'da kafesten kaçan leopar dehşet saçtı! Sokakta bulunan insanlara saldırdı

Son dakika haberine göre; Hindistan'da bir leopar, tutulduğu kafesten kaçtı. Yetkililer polisle beraber leoparı yakalamaya çalışırken leopar bir inşaatta çalışan işçilere saldırdı.

Giriş Tarihi: 13.03.2021 06:16 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 06:17
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Hindistan'da kafesten kaçan leopar dehşet saçtı! Sokakta bulunan insanlara saldırdı

Olayda dört inşaat işçisi ve bir polis memuru yaralandı. Leopar, daha sonra bir eve girip evde bulunan kişilere saldırdı.

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Hindistan'da kafesten kaçan leopar dehşet saçtı! Sokakta bulunan insanlara saldırdı

Evde üç kişiyi yaralayan Leopar, son olarak girdiği harabe evde kıstırılarak kontrol altına alındı.

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Hindistan'da kafesten kaçan leopar dehşet saçtı! Sokakta bulunan insanlara saldırdı

Vahşi yaşam departman amiri Utttam Yadav, leoparı kaçtıktan sonra ekiplerin yakalamak için çalışmalara başladıklarını, dört kez yetkililer tarafından tespit edilen hayvanın her seferinde kaçmayı başardığını söyledi.

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Hindistan'da kafesten kaçan leopar dehşet saçtı! Sokakta bulunan insanlara saldırdı

Yadav, kaplanı arama ve yakalama çalışmaları devam ederken bölgede yaşayan kişileri evden çıkmamaları için uyardıklarını söyledi.

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Hindistan'da kafesten kaçan leopar dehşet saçtı! Sokakta bulunan insanlara saldırdı

Leopar, uyuşturucu iğne ile yakalandıktan sonra hayvanat bahçesinde veteriner kontrolünden geçti. Daha sonra vahşi yaşama tekrar bırakıldı.