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13 Mart 2021, Cumartesi
Haberler Galeri Hindistan'da kafesten kaçan leopar dehşet saçtı! Sokakta bulunan insanlara saldırdı
Hindistan'da kafesten kaçan leopar dehşet saçtı! Sokakta bulunan insanlara saldırdı
Son dakika haberine göre; Hindistan'da bir leopar, tutulduğu kafesten kaçtı. Yetkililer polisle beraber leoparı yakalamaya çalışırken leopar bir inşaatta çalışan işçilere saldırdı.
Giriş Tarihi: 13.03.2021 06:16 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 06:17