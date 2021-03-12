İSTİKLAL MARŞI İLE İLGİLİ SÖZLER

Marşın okunurken vatanın her bir ucunda bin meşale yanmakta, ilahı avucunda. O şiir bir daha yazılmaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O, milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur. Allh bir daha bu millete bir İstiklâl Marşı yazdırmasın! M. Akif Ersoy