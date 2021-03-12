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12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri İstiklal Marşı ile ilgili sözler | 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı ile ilgili mesajlar ve sözler İstiklal Marşı ile ilgili sözler | 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı ile ilgili mesajlar ve sözler İstiklal Marşı kabulü ile ilgili sözler, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İstiklal Marşı, kabulünün 100. yılında şairi Mehmet Akif Ersoy ile anılıyor. İstiklal Marşı, 17 Şubat 1921 tarihinde Sebilürreşad dergisinin ilk sayfasında "Kahraman Ordumuza" ithafıyla yayımlandı. Atatürk'ün "Bu marş, bizim inkılabımızın ruhunu anlatır" dediği İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 tarihinde kabul edildi. İşte 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı ile ilgili mesajlar ve sözler Giriş Tarihi: 12.03.2021 12:33 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 12:33
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı ile ilgili mesajlar burada! Kendisini vatanına ve milletine adayan vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı ve bir ulusa 'korkmamayı' öğreten İstiklal Marşı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulünün üzerinden 100 yıl geçti. İşte 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı ile ilgili mesajlar ve sözler...
GALERİ DEVAM EDİYOR İSTİKLAL MARŞI İLE İLGİLİ SÖZLER
Marşın okunurken vatanın her bir ucunda bin meşale yanmakta, ilahı avucunda. O şiir bir daha yazılmaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O, milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur. Allh bir daha bu millete bir İstiklâl Marşı yazdırmasın! M. Akif Ersoy
İstiklal Marşı gibi bir milletin hafızasına her mısrası atalar sözü haysiyetiyle mal olan, büyük günlerinde bir ağızdan haykırılan, en perakende ve şaşkın ruhları bile tek bir müdafaa aşkı ve iradesi içinde bir araya devşirerek ayağa kaldıran millî vasfına tam layık bir şairimiz çıkmadı.
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.
İstiklali, hürriyeti, ruhu anIatır bu marş benimse.
Türk gençliği, unutma! İstiklal Marşı korkma diye başlar!
Türk milleti tarihe damgasını İstiklâl Harbi ile vurdu. İstiklâl Harbi İstiklâl Marşı'nın temin ettiği mantık ve iradeyle kazanıldı.
İstiklal Marşı, Türk Milletini ortak değerlerde buluşturan eşsiz bir eser.
İstiklali, hürriyeti, ruhu anIatır bu marş benimse.