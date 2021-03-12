Çığ ailesini tanıyan köy sakinleri Müge Anlı'ya konuştu

Enişteleri İsa Akman tarafından maddi ve manevi istismar edilen Çığ ailesinin yaşadığı köyün muhtarı olan Ekrem Ay, İsa Akman ve Adanalı Özkan isimli şahsın, Çığ ailesine ait 980 hayvanı satarak parasını yediğini ve kardeşlerin haklarını savunamadıklarını söyledi. Aynı köyde yaşayan Zekiye Ay ise, bu ailenin kendilerini çok iyi ifade edemediklerini temiz insan olduklarını yardım edilmesi için ricacı oldu. Aysel Hanım, Adanalı Özkan denen kişinin kendisinin eşi olduğunu, eşinin kendisi ölümle tehdit ettiğini ayrıca kardeşlerini yakmakla tehdit ettiğini söyledi. Zahide Hanım şimdi ellerinde biraz hayvan olduğunu ama bunları kendi eşinin kefili ile borç olarak aldıklarını söyledi.