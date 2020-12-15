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15 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Müge Anlı’da araştırılan Mustafa Özbay olayında flaş gelişme! Ailesinden 5 kişi gözaltında Müge Anlı’da araştırılan Mustafa Özbay olayında flaş gelişme! Ailesinden 5 kişi gözaltında
Isparta'nın Deregümü köyünde yalnız yaşayan Mustafa Özbay, 27 Kasım günü şüpheli şekilde ortadan kaybolmuş, o günden beri haber alınamayan Özbay'ın öldürülmüş olabileceği ihtimalini güçlendirmişti. Özbay'ın 3 çocuğunun Müge Anlı yayınına katılmasının ardından başlatılan araştırma çalışmalarında dikkat çeken ayrıntılara ulaşılmıştı. Tüm şüpheler Özbay'ın yeğenleri Selim ve Hüseyin Özbay üzerinde toplanırken çok önemli gelişmeler yaşandı. İşte Mustafa Özbay olayında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 15.12.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 12:15
Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyünde tek başına yaşayan Mustafa Özbay'ın kaybı Müge Anlı programında araştırılmaya başlanmıştı. 27 Kasım günü şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan ve o günden beri hiçbir izine rastlanamayan Özbay'ın parası nedeniyle öldürülüp battaniye ile başka bir yere taşındığı şüphesi gündeme gelmişti. Yapılan son araştırmalar kapsamında Özbay ailesinden 5 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı ve ekibi tarafından yapılan araştırmalarda Özbay'ın kaybolduğu gece sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen dışarda olan yeğenleri Selim ve Hüseyin ile ilgili dikkat çeken görüntülere ulaşılmıştı.
YENİ GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI
Mustafa Özbay'ın kaybolduğu gece amcasının evinin önünden araçla geçen Selim Özbay'a ait yeni görüntülere ulaşıldı. O gece aracıyla nereye gittiğini hatırlamadığını söyleyen Selim Özbay'ın 42 dakika arayla iki kez akaryakıt aldığı öğrenildi.
Görüntülerde, Deregümrü köyüne 7 kilometre mesafedeki akaryakıt istasyonundan 50 liralık yakıt alan Özbay'ın 4 dakika sonra istasyondan ayrıldığı görüldü. 42 dakika sonra yeniden akaryakıt istasyonuna yönelen Özbay'ın, bu defa köye 1.5 kilometre mesafedeki istasyonu tercih edip 100 liralık benzin aldığı görüldü.
KAZAN DAİRESİNDEKİ EL FENERİ...
Son yapılan aramalarda Mustafa Özbay'ın evinin yan tarafında bulunan kazan dairesinde el fenerine ulaşıldı. Bulunan el feneri Özbay'ın o gece tuzağa düşürülerek evden çıkarılmış olabileceği iddiasını gündeme getirdi.