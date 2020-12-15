Müge Anlı’da araştırılan Mustafa Özbay olayında flaş gelişme! Ailesinden 5 kişi gözaltında

Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyünde tek başına yaşayan Mustafa Özbay'ın kaybı Müge Anlı programında araştırılmaya başlanmıştı. 27 Kasım günü şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan ve o günden beri hiçbir izine rastlanamayan Özbay'ın parası nedeniyle öldürülüp battaniye ile başka bir yere taşındığı şüphesi gündeme gelmişti. Yapılan son araştırmalar kapsamında Özbay ailesinden 5 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı.

