Müge Anlı ve ekibi tarafından yapılan araştırmalarda Özbay'ın kaybolduğu gece sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen dışarda olan yeğenleri Selim ve Hüseyin ile ilgili dikkat çeken görüntülere ulaşılmıştı. Mustafa Özbay’ın kaybolduğu gece amcasının evinin önünden araçla geçen Selim Özbay’a ait yeni görüntülere ulaşıldı. O gece aracıyla nereye gittiğini hatırlamadığını söyleyen Selim Özbay’ın 42 dakika arayla iki kez akaryakıt aldığı öğrenildi. Görüntülerde, Deregümrü köyüne 7 kilometre mesafedeki akaryakıt istasyonundan 50 liralık yakıt alan Özbay’ın 4 dakika sonra istasyondan ayrıldığı görüldü. 42 dakika sonra yeniden akaryakıt istasyonuna yönelen Özbay’ın, bu defa köye 1.5 kilometre mesafedeki istasyonu tercih edip 100 liralık benzin aldığı görüldü.