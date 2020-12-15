Isparta'nın Deregümü köyünde yalnız yaşayan Mustafa Özbay, 27 Kasım günü şüpheli şekilde ortadan kaybolmuş, o günden beri haber alınamayan Özbay’ın öldürülmüş olabileceği ihtimalini güçlendirmişti. Özbay’ın 3 çocuğunun Müge Anlı yayınına katılmasının ardından başlatılan araştırma çalışmalarında dikkat çeken ayrıntılara ulaşılmıştı. Tüm şüpheler Özbay’ın yeğenleri Selim ve Hüseyin Özbay üzerinde toplanırken çok önemli gelişmeler yaşandı. Kaybın 19. gününde jandarma ekipleri harekete geçti. Isparta İl Jandarma ekipleri, sabah saatlerinde şüpheli yeğenler Selim Özbay, Hüseyin Özbay ve babaları Hüseyin Özbay ile aile bireylerini gözaltına aldı.