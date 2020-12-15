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15 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kanguru öyle bir şey yaptı ki...! Sosyal medyaya damgasını vurdu! İşte o anlar Kanguru öyle bir şey yaptı ki...! Sosyal medyaya damgasını vurdu! İşte o anlar Kanguru öyle bir şey yaptı ki...! Sosyal medyaya damgasını vurdu! İşte o anlar... Dünyanın en cesur ve sinirli hayvanlarından biri olarak bilinen kangurular için kuyrukları büyük önem arz ediyor. Özellikle dengede durmak için kuyruklarını kullanan kangurular, sosyal medyaya damgasını vurdu. ABD'de çekilen bu kanguru, kısa sürede internette viral oldu. İşte o anlar Giriş Tarihi: 15.12.2020 12:33 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 13:11
ABD'de kuyruğu üzerinde duran kangurunun görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
ABD'nin Teksas eyaletindeki Crocodile Encounter Hayvanat Bahçesi'nde Jack isimli bir kangurunun kuyruğu üzerinde durduğu anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Kangurunun kuyruğuyla kendini dengede tutuşu ve kaslarını esnetişine yönelik yorumlar yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları görüntüler karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirtirken bir kişi, "Steroid kullanan dev mutant tavşanlar gibiler" yorumunu yaptı.
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Yurt genelinde uzun süreli ötmeleriyle meşhur olan Denizli horozları kentin en önemli simgeleri arasında yer alıyor.
Sahibinin fark ederek kayıt altına aldığı bu ilginç görüntüleri görenler kahkahaya boğuldu. Uzun süre ötmek için büyük gayret gösteren bir horoz, bayılıp yere yıkılana kadar ötüyor.
15 SANİYE KADAR ÖTÜYOR
Görüntülerde horoz, 15 saniye kadar ötüyor. Daha fazla dayanamayınca, kısa süreli baygınlık geçiriyor.
'Uzun süreli ötme' namını bırakmak istemeyen bu horoz, nefesi yetmeyince bayıldı.