Kanguru öyle bir şey yaptı ki...! Sosyal medyaya damgasını vurdu! İşte o anlar

Kanguru öyle bir şey yaptı ki...! Sosyal medyaya damgasını vurdu! İşte o anlar... Dünyanın en cesur ve sinirli hayvanlarından biri olarak bilinen kangurular için kuyrukları büyük önem arz ediyor. Özellikle dengede durmak için kuyruklarını kullanan kangurular, sosyal medyaya damgasını vurdu. ABD'de çekilen bu kanguru, kısa sürede internette viral oldu. İşte o anlar