Amasya’daki Venk Ayazması kazısında 'rahip mezarı' bulundu

Kentte çok sayıda medeniyetin izlerinin bulunduğuna değinen Menç, tarihçiler Abdi-Zade Hüseyin Hüsameddin ve Mustafa Vazıh Efendi'nin de eserlerinde dikkat çektikleri Venk Ayazması'nda yapılan kazı çalışmasının turizm açısından da değerli olduğunu ifade etti.