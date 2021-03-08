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Mervenur Polat cinayetinde şüpheli Gökhan Hamurcu canlı yayında gözaltına alındı - 08.03.2021

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Giriş: 08.03.2021 11:59
Güncelleme:08.03.2021 12:00
19 Ekim 2020 tarihinde ortadan kaybolan Mervenur Polat’ın, şüphelenildiği gibi son görüldüğü iş hanında öldürüldüğü ortaya çıktı. Mervenur’un evinde öldüğünü kabul eden Cüneyt Akyol kendisinin öldürmediğini söyledi. Mervenur’un cansız bedenini kurye aracılığıyla evden çıkardığını itiraf etmesinin ardından 5 kişi gözaltına alınırken 6’ncı gözaltı canlı yayında gerçekleşti. Mervenur’un öldüğü gün balkondan atlayarak evden kaçan Gökhan Hamurcu, Müge Anlı yayınına gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.
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