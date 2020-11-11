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11 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Müge Anlı’da aranan Cevdet ve Zeliha Uysal çiftinden kötü haber! İlk itiraf yengeden geldi Müge Anlı’da aranan Cevdet ve Zeliha Uysal çiftinden kötü haber! İlk itiraf yengeden geldi
26 Ekim günü ortadan kaybolan Cevdet ve Zeliha Uysal çiftinin çocukları anne ve babalarını bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Canlı yayına katılan çocukları anne ve babalarının kaybında mal davası yüzünden tartışma yaşadıkları dayılarından şüphelendiklerini belirtmişti. Afyonkarahisar Dinar'da yapılan arama çalışmalarından kötü haber geldi. Uysal çiftinin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından aynı aileden 6 kişi gözaltına alındı. İlk itiraf yengeden geldi. İşte 11 Kasım Çarşamba günü Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...
Giriş Tarihi: 11.11.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 11:25
Afyonkarahisar Dinar'da 26 Ekim günü esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Cevdet Uysal ve Zeliha Uysal çiftinin çocukları anne ve babalarını bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Programa çıkarak anne ve babalarının kaybıyla ilgili bilgi ve görgü şahidi arayan çocukları, "Dayım B., mal kavgası yüzünden annemle babamı tehdit ediyor. Ondan şüphe ediyorum" demişti. Bunun üzerine Z. U'nun ağabeyi B. A., canlı yayına gelerek, "Bana iftira atıyorlar. Ben de ablamı arıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünkü yayın sırasında kuyulara dikkat çeken Müge Anlı, izleyicilere seslenmiş ve şüpheli bir şey görenlerin ihbarda bulunmasını istemişti. Bu çağrının hemen ardından köyün çobanı Abdullah Korkmaz, Uysal çiftinin evlerine yakın bir kuyudan koku geldiği ihbarında bulundu. Korkmaz'ın ihbarının ardından bölgede tekrar yapılan arama çalışmalarında Uysal çiftinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
CANSIZ BEDENLERİ KUYUDA BULUNDU
Uysal çifti evlerinden bir buçuk kilometre uzaklıkta bir kuyunun içinde bulundular. Köyün çobanı Abdullah Korkmaz'ın koku duyduğunu ihbar etmesinin ardından bölgede tekrar başlatılan arama çalışmalarında Uysal çiftinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Cesetlerin bulunmasının hemen ardından küçük oğulları teşhis için Adli Tıp Kurumu'na çağrıldı. Uysal çiftinin teşhis edilmesinin ardından kardeş Bünyamin Altınay ve eşi Nazire Altınay gözaltına alındı. Diğer kardeş Kadir Altınay ve eşi Huriye Altınay ve Bünyamin Altınay'ın birlikte buğday atmaya gittiğini iddia ettiği yeğeni Ramazan Altınay ve annesi Fatma Altınay Jandarma tarafından gözaltına alındı.
İLK İTİRAF GELDİ
Gözaltına alınan arasında bulunan ve Müge Anlı canlı yayınına da katılan yenge Nazire Altınay cinayeti kocası Bünyamin Altınay'ın işlediğini itiraf etti.