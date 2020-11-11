Müge Anlı’da aranan Cevdet ve Zeliha Uysal çiftinden kötü haber! İlk itiraf yengeden geldi

Afyonkarahisar Dinar'da 26 Ekim günü esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Cevdet Uysal ve Zeliha Uysal çiftinin çocukları anne ve babalarını bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Programa çıkarak anne ve babalarının kaybıyla ilgili bilgi ve görgü şahidi arayan çocukları, "Dayım B., mal kavgası yüzünden annemle babamı tehdit ediyor. Ondan şüphe ediyorum" demişti. Bunun üzerine Z. U'nun ağabeyi B. A., canlı yayına gelerek, "Bana iftira atıyorlar. Ben de ablamı arıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

