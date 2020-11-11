26 Ekim günü ortadan kaybolan Cevdet ve Zeliha Uysal çiftinin çocukları anne ve babalarını bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Canlı yayına katılan çocukları anne ve babalarının kaybında mal davası yüzünden tartışma yaşadıkları dayılarından şüphelendiklerini belirtmişti. Afyonkarahisar Dinar’da yapılan arama çalışmalarından kötü haber geldi. Uysal çiftinin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından aynı aileden 6 kişi gözaltına alındı.