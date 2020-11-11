26 Ekim günü ortadan kaybolan Cevdet ve Zeliha Uysal çiftinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Evlerinden bir buçuk kilometre uzaklıkta bulunan bir kuyuda öldürülmüş olarak bulunan Uysal çiftinin ölümüyle ilgili ilk itiraf yenge Nazire Altınay’dan geldi. Dün akşam gözaltına alınan Nazire Altınay, cinayeti eşi Bünyamin Altınay’ın işlediğini ve diğer kardeşi Kadir ile birlikte cesetleri taşıdıklarını itiraf etti.