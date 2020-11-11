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Satılık ev fiyatları | 35 bin liradan başlıyor! İşte il il satılık daire fiyatları

Satılık ev fiyatları | 35 bin liradan başlıyor! İşte il il satılık daire fiyatları...Ev sahibi olmak isteyenler arayışlarını sürdürüyor. Çok uygun fiyatlara satılan daireler yeni sahiplerini bekliyor. Kimisi şehrin dışında kimisi şehrin içinde birçok daire satışta.

Giriş Tarihi: 11.11.2020 12:11 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 12:29
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Satılık ev fiyatları | 35 bin liradan başlıyor! İşte il il satılık daire fiyatları

Kira geliriyle kendi borcunu ödeyecek durumda olan dairelere ise ilgi artışta.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Satılık ev fiyatları | 35 bin liradan başlıyor! İşte il il satılık daire fiyatları

Bankalar ellerinde bulunan konutları çok ucuz fiyatlara satıyor. Bankalardan satılan konutlara kredi de çıkıyor. Hürriyet'in haberine göre; Bu sayede hem ucuza daire sahibi olunuyor hem de kira öder gibi düşük tutarlarda taksitler ödeniyor.

İşte Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bankalardan satılan konutlar:

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Satılık ev fiyatları | 35 bin liradan başlıyor! İşte il il satılık daire fiyatları

AYDIN NAZİLLİ

1+1

53 metrekare

120 bin lira

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Satılık ev fiyatları | 35 bin liradan başlıyor! İşte il il satılık daire fiyatları

ŞANLIURFA HALİLİYE

1+1

72 metrekare

34 bin 453 lira

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Satılık ev fiyatları | 35 bin liradan başlıyor! İşte il il satılık daire fiyatları

KÜTAHYA HAMİDİYE MAHALLESİ

2+1

61 metrekare

38 bin lira