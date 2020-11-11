Satılık ev fiyatları | 35 bin liradan başlıyor! İşte il il satılık daire fiyatları

Bankalar ellerinde bulunan konutları çok ucuz fiyatlara satıyor. Bankalardan satılan konutlara kredi de çıkıyor. Hürriyet'in haberine göre; Bu sayede hem ucuza daire sahibi olunuyor hem de kira öder gibi düşük tutarlarda taksitler ödeniyor.



İşte Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bankalardan satılan konutlar: