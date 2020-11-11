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11 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Satılık ev fiyatları | 35 bin liradan başlıyor! İşte il il satılık daire fiyatları Satılık ev fiyatları | 35 bin liradan başlıyor! İşte il il satılık daire fiyatları Satılık ev fiyatları | 35 bin liradan başlıyor! İşte il il satılık daire fiyatları...Ev sahibi olmak isteyenler arayışlarını sürdürüyor. Çok uygun fiyatlara satılan daireler yeni sahiplerini bekliyor. Kimisi şehrin dışında kimisi şehrin içinde birçok daire satışta. Giriş Tarihi: 11.11.2020 12:11 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 12:29
Kira geliriyle kendi borcunu ödeyecek durumda olan dairelere ise ilgi artışta.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bankalar ellerinde bulunan konutları çok ucuz fiyatlara satıyor. Bankalardan satılan konutlara kredi de çıkıyor. Hürriyet'in haberine göre; Bu sayede hem ucuza daire sahibi olunuyor hem de kira öder gibi düşük tutarlarda taksitler ödeniyor.
İşte Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bankalardan satılan konutlar: AYDIN NAZİLLİ 1+1 53 metrekare 120 bin lira ŞANLIURFA HALİLİYE 1+1 72 metrekare 34 bin 453 lira KÜTAHYA HAMİDİYE MAHALLESİ 2+1 61 metrekare 38 bin lira