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Haberler Galeri Arap Celal lakaplı Celal Yonat bakın aslen nereliymiş? Memleketini tahmin bile edemezsiniz

Arap Celal lakaplı Celal Yonat bakın aslen nereliymiş? Memleketini tahmin bile edemezsiniz

Arap Celal kimdir? Arap Celal nereli? Yeşilçam efsaneleri arasında yer alan Arap Celal rolüyle tanınan Celal Yonat yıllar sonra internet kullanıcıları tarafından yeniden hatırlandı. Herkesin Arap olarak bildiği Celal Yonat bakın nereli çıktı... Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celal Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Peki kimdir Celal Yonat. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli?

Giriş Tarihi: 11.11.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 11:20
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Arap Celal lakaplı Celal Yonat bakın aslen nereliymiş? Memleketini tahmin bile edemezsiniz

Yeşilçam'ın efsane filmlerinde oynadığı Arap Celal rolüyle tanınan Celal Yonat yıllar sonra vatandaşlar tarafından yeniden hatırlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arap Celal lakaplı Celal Yonat bakın aslen nereliymiş? Memleketini tahmin bile edemezsiniz

Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celal Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Peki kimdir Celal Yonat. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli?

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Arap Celal lakaplı Celal Yonat bakın aslen nereliymiş? Memleketini tahmin bile edemezsiniz

Cüneyt Arkın - Eskişehir

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Arap Celal lakaplı Celal Yonat bakın aslen nereliymiş? Memleketini tahmin bile edemezsiniz

Ediz Hun - İstanbul

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Arap Celal lakaplı Celal Yonat bakın aslen nereliymiş? Memleketini tahmin bile edemezsiniz

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