35 yaşındaki Arzu Aygün, 17 Aralık günü evinden çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Kızlarını bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen ailesi, Aygün’ün hem akrabası hem sevgilisi olan Muharrem Coşkun tarafından öldürülmüş olabileceğini ileri sürmüştü. Müge Anlı’nın programına bağlanan Muharrem Coşkun önceki ifadesinde "En son Atakum'da görüştük sonra bir daha görmedim. Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımda ayrıldı" demişti. Yayının ardından gözaltına alınan Coşkun’dan cinayet itirafı geldi.