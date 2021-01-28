Dünya bu olayı konuşuyor! 9 yaşındaki kıza ameliyat sırasında bunu yaptılar! Gözlerinize inanamayacaksınız

Son dakika: Dünya bu olayı konuşuyor! 9 yaşındaki kıza ameliyat sırasında bunu yaptılar! Gözlerinize inanamayacaksınız! Tıp dünyasının konuştuğu olay, Hindistan'da meydana geldi. Ülkede 9 yaşındaki bir kız çocuğu beyin ameliyatı oldu. Bu operasyonu diğerlerinden ayıran durum çok farklı. Doktorlar, ameliyat sırasında sorunu daha net anlamak için kız çocuğuna bunu yaptılar. Saniye saniye kaydedilen o anlar, görenleri hayretler içinde bıraktı. İşte tüm dünyanın konuştuğu olay...