HaberlerGaleriDünya bu olayı konuşuyor! 9 yaşındaki kıza ameliyat sırasında bunu yaptılar! Gözlerinize inanamayacaksınız
Dünya bu olayı konuşuyor! 9 yaşındaki kıza ameliyat sırasında bunu yaptılar! Gözlerinize inanamayacaksınız
Son dakika: Dünya bu olayı konuşuyor! 9 yaşındaki kıza ameliyat sırasında bunu yaptılar! Gözlerinize inanamayacaksınız! Tıp dünyasının konuştuğu olay, Hindistan'da meydana geldi. Ülkede 9 yaşındaki bir kız çocuğu beyin ameliyatı oldu. Bu operasyonu diğerlerinden ayıran durum çok farklı. Doktorlar, ameliyat sırasında sorunu daha net anlamak için kız çocuğuna bunu yaptılar. Saniye saniye kaydedilen o anlar, görenleri hayretler içinde bıraktı. İşte tüm dünyanın konuştuğu olay...
Giriş Tarihi: 28.01.2021 11:13Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 11:20