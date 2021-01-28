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Dünya bu olayı konuşuyor! 9 yaşındaki kıza ameliyat sırasında bunu yaptılar! Gözlerinize inanamayacaksınız

Son dakika: Dünya bu olayı konuşuyor! 9 yaşındaki kıza ameliyat sırasında bunu yaptılar! Gözlerinize inanamayacaksınız! Tıp dünyasının konuştuğu olay, Hindistan'da meydana geldi. Ülkede 9 yaşındaki bir kız çocuğu beyin ameliyatı oldu. Bu operasyonu diğerlerinden ayıran durum çok farklı. Doktorlar, ameliyat sırasında sorunu daha net anlamak için kız çocuğuna bunu yaptılar. Saniye saniye kaydedilen o anlar, görenleri hayretler içinde bıraktı. İşte tüm dünyanın konuştuğu olay...

Giriş Tarihi: 28.01.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 11:20
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Dünya bu olayı konuşuyor! 9 yaşındaki kıza ameliyat sırasında bunu yaptılar! Gözlerinize inanamayacaksınız

Görenlerde büyük şaşkınlık yaratan olayın yaşandığı yer Hindistan. Doktorların, 9 yaşındaki bir kız çocuğunun beyin ameliyatı sırasında uyguladığı teknik kameralara yansıdı. Küçük kız operasyon sırasında piyano çaldı.

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Dünya bu olayı konuşuyor! 9 yaşındaki kıza ameliyat sırasında bunu yaptılar! Gözlerinize inanamayacaksınız

Somya, epilepsi nöbetleri geçirmesine neden olan beyin tümörünün alınması için Birla Hastanesi'nde ameliyat oldu.

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Dünya bu olayı konuşuyor! 9 yaşındaki kıza ameliyat sırasında bunu yaptılar! Gözlerinize inanamayacaksınız

Önce beynin haritasını çıkaran doktorlar, ameliyatın ortasında uyandırdıkları Somya'yı hassas el hareketleri ve koordinasyonu kontrol eden kısımlarının hasar görmediğinden emin olmak için çok sevdiği piyanoyu çalmasını istedi.

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Dünya bu olayı konuşuyor! 9 yaşındaki kıza ameliyat sırasında bunu yaptılar! Gözlerinize inanamayacaksınız

OPERASYON 6 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 6 saatlik operasyon boyunca piyano çalan Somya konuyla ilgili olarak yerel medyaya, "En az 6 saat boyunca piyano çaldım ve mobil oyunlar oynadım.

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Dünya bu olayı konuşuyor! 9 yaşındaki kıza ameliyat sırasında bunu yaptılar! Gözlerinize inanamayacaksınız

Şimdi daha iyi hissediyorum" dedi. Somya'nın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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