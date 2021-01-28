Muharrem Coşkun tarafından öldürülen Arzu Aygün'ün kızının sosyal medyada paylaştığı mesaj ise Müge Anlı’yı gözyaşlarına boğdu. Anlı, “Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem” yazmıştı kızı. Çocuklara çok üzülüyorum annesiz kalıyorlar. Hayatlarında hep bir yanları eksik kalacak, güvensiz olacaklar hayata. Ne uğruna? Bir hiç. Kadınları öldürüp, öldürüp ben intihar edeceğim diyorsunuz, çocukları annesiz bırakıyorsunuz. Anne babayı evlat acısıyla yakıyorsunuz, sonra da ben kendimi öldürecektim diyorsunuz. Keşke yapsaydınız bu kadar gözü yaşlı insanı arkada bırakmasaydınız" dedi.