Müge Anlı yayınında sinir krizi geçiren Serkan Kıyak bir kez daha yıkıldı! Feryatları karşılıksız kaldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Serkan Kıyak, 4 gün önce Uşak'ta kaybolan eşi Zehra Kıyak'ı bulmak için yardım istemiş, Müge Anlı ekibi tarafından bulunan Zehra Kıyak eşiyle görüşmek istemediğini dile getirmişti. Evine ve çocuğuna dönmesi için yalvaran Serkan Kıyak eşinin sözleri sonrası sinir krizi geçirmişti. Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında flaş bir gelişme yaşandı. Serkan Kıyak, aldığı haberle bir kez daha yıkıldı.