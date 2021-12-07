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Müge Anlı yayınında sinir krizi geçiren Serkan Kıyak bir kez daha yıkıldı! Feryatları karşılıksız kaldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Serkan Kıyak, 4 gün önce Uşak'ta kaybolan eşi Zehra Kıyak'ı bulmak için yardım istemiş, Müge Anlı ekibi tarafından bulunan Zehra Kıyak eşiyle görüşmek istemediğini dile getirmişti. Evine ve çocuğuna dönmesi için yalvaran Serkan Kıyak eşinin sözleri sonrası sinir krizi geçirmişti. Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında flaş bir gelişme yaşandı. Serkan Kıyak, aldığı haberle bir kez daha yıkıldı.

Giriş Tarihi: 07.12.2021 14:01
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Müge Anlı yayınında sinir krizi geçiren Serkan Kıyak bir kez daha yıkıldı! Feryatları karşılıksız kaldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi. Yayına katılan Serkan Kıyak, eşi Zehra Kıyak'tan günlerdir haber alamadığını söyledi.

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Müge Anlı yayınında sinir krizi geçiren Serkan Kıyak bir kez daha yıkıldı! Feryatları karşılıksız kaldı

Eşinin daha önce de başkalarıyla görüştüğünü söyleyen Serkan Kıyak, kandırılarak evden gitmiş olabileceğini iddia etti. Eşinin ölü mü diri mi olduğunu bilmediğini söyleyen Serkan Kıyak, canlı yayına gelen telefonla sinir krizi geçirdi.

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Müge Anlı yayınında sinir krizi geçiren Serkan Kıyak bir kez daha yıkıldı! Feryatları karşılıksız kaldı

Serkan Kıyak, eşi zorla tutuluyorsa ses vermesini, eşinin bulunması için yalvarıp ağladı. Müge Anlı'dan yardım isteyen Serkan Kıyak, dakikalar sonra canlı yayında eşinin bulunduğu bilgisini aldı.

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Müge Anlı yayınında sinir krizi geçiren Serkan Kıyak bir kez daha yıkıldı! Feryatları karşılıksız kaldı

Eşi ile bir tencere, bir halı ile evlendiğini, yuva kurduğundan söz eden Serkan, eşinin her şeye inanan bir insan olduğunu, tehdit edildiğini ve kaçıp polise gitmesini istedi

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Müge Anlı yayınında sinir krizi geçiren Serkan Kıyak bir kez daha yıkıldı! Feryatları karşılıksız kaldı

Zehra Kıyak, eşi ile görüşmek istemediğini, eşini sildiğini dile getirince Serkan zaten pideciden şüphelendiğini, defalarca affettiğini, eşinin hep kendisini aldattığını, neden yaptığını sorgulayıp eşinin dönüp gelmesini, bahsi geçen pidecinin 2 çocuğu olduğunu ifade etti.