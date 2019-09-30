Müge Anlı son dakika gelişmesini açıkladı! "Kocam Uğur Özkan arabadan düştü" demişti...

Müge Anlı Uğur Özkan davasındaki son dakika gelişmesini açıkladı. Eşinin kullandığı araçtan düşerek hayatını kaybeden Uğur Özkan'ın ailesi ATV ekranlarındaki Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Boşanmak üzere olan Uğur Özkan ve eşi Hatice Özkan, 2017'nin Kasım ayında bir tartışma yaşamıştı. Eşinin peşinden giden Uğur Özkan aracın önüne geçmiş ve kaputtan tutunmuştu. Eşinin aracı bir süre daha kullanmasıyla kaputtan düşen Uğur Özkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Müge Anlı gerçeklerin peşine düştü ve tüm detaaylar ortaya çıkmıştı. Mahkemeye delil olan detayları ortaya çıkartan Müge Anlı, canlı yayında Uğur Özkan davasının son gelişmesini de açıkladı.