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Müge Anlı son dakika gelişmesini açıkladı! "Kocam Uğur Özkan arabadan düştü" demişti...

Müge Anlı Uğur Özkan davasındaki son dakika gelişmesini açıkladı. Eşinin kullandığı araçtan düşerek hayatını kaybeden Uğur Özkan'ın ailesi ATV ekranlarındaki Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Boşanmak üzere olan Uğur Özkan ve eşi Hatice Özkan, 2017'nin Kasım ayında bir tartışma yaşamıştı. Eşinin peşinden giden Uğur Özkan aracın önüne geçmiş ve kaputtan tutunmuştu. Eşinin aracı bir süre daha kullanmasıyla kaputtan düşen Uğur Özkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Müge Anlı gerçeklerin peşine düştü ve tüm detaaylar ortaya çıkmıştı. Mahkemeye delil olan detayları ortaya çıkartan Müge Anlı, canlı yayında Uğur Özkan davasının son gelişmesini de açıkladı.

Giriş Tarihi: 30.09.2019 13:39 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 13:52
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Müge Anlı son dakika gelişmesini açıkladı! Kocam Uğur Özkan arabadan düştü demişti...

Müge Anlı Uğur Özkan davasındaki son dakika gelişmesini açıkladı. Eşinin kullandığı araçtan düşerek hayatını kaybeden Uğur Özkan'ın ailesi ATV ekranlarındaki Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Boşanmak üzere olan Uğur Özkan ve eşi Hatice Özkan, 2017'nin Kasım ayında bir tartışma yaşamıştı. Eşinin peşinden giden Uğur Özkan aracın önüne geçmiş ve kaputtan tutunmuştu.

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Müge Anlı son dakika gelişmesini açıkladı! Kocam Uğur Özkan arabadan düştü demişti...

Eşinin aracı bir süre daha kullanmasıyla kaputtan düşen Uğur Özkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Müge Anlı gerçeklerin peşine düştü ve tüm detaaylar ortaya çıkmıştı. Mahkemeye delil olan detayları ortaya çıkartan Müge Anlı, canlı yayında Uğur Özkan davasının son gelişmesini de açıkladı.

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Müge Anlı son dakika gelişmesini açıkladı! Kocam Uğur Özkan arabadan düştü demişti...

UĞUR ÖZKAN OLAYI NEDİR?

Sakarya'nın Karaman mahallesinde yaşayan Uğur Özkan, Haziran 2017'de tartıştığı eşinin kullandığı arabanın kaputundan düşerek ağır şekilde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetmişti. Özkan'ın ailesi, oğullarının ölümünden gelinlerini sorumlu tutmuştu.

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Müge Anlı son dakika gelişmesini açıkladı! Kocam Uğur Özkan arabadan düştü demişti...

YASAK AŞKI ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli ölümle ilgili araştırmalar yapılırken, ölen Uğur Özkan'ın eşi Hatice Özkan'ın yasak aşk yaşadığı, Özkan'ın ölümüne sebep olan arabada erkek arkadaşının da olduğu söylendi.

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Müge Anlı son dakika gelişmesini açıkladı! Kocam Uğur Özkan arabadan düştü demişti...

Hatice Özkan araçta başka kimsenin olmadığını ancak arabanın sevgilisinin olduğunu kabul etti.