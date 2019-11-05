Müge Anlı canlı yayında Nilgün Şimşek itirafı! Anne ve babam...

Almanya'da öldüğü, Zonguldak'ta gömüldüğü bilinen Nilgün Şimşek olayı Müge Anlı canlı yayında yeniden gündeme geldi. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Nilgün Şimşek'in eski eşi Mustafa Şimşek'in oğlu Selçuk Şimşek açıklamalarıyla dikkat çekti. Tüm dikkatleri üzerine çeken Selçuk Şimşek, annesinin bir şeyler bildiğini ve sakladığını düşündüğünü söyledi. Annesinin, babasının bir açığınını bildiği için babasının da üzerine gidemediğini söyleyen Selçuk Şimşek, Müge Anlı canlı yayında herkesi şaşırtan itiraflarda bulundu.