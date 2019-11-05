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Müge Anlı canlı yayında Nilgün Şimşek itirafı! Anne ve babam...

Almanya'da öldüğü, Zonguldak'ta gömüldüğü bilinen Nilgün Şimşek olayı Müge Anlı canlı yayında yeniden gündeme geldi. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Nilgün Şimşek'in eski eşi Mustafa Şimşek'in oğlu Selçuk Şimşek açıklamalarıyla dikkat çekti. Tüm dikkatleri üzerine çeken Selçuk Şimşek, annesinin bir şeyler bildiğini ve sakladığını düşündüğünü söyledi. Annesinin, babasının bir açığınını bildiği için babasının da üzerine gidemediğini söyleyen Selçuk Şimşek, Müge Anlı canlı yayında herkesi şaşırtan itiraflarda bulundu.

Giriş Tarihi: 05.11.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 12:23
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Müge Anlı canlı yayında Nilgün Şimşek itirafı! Anne ve babam...

Müge Anlı canlı yayından aranan Nilgün Şimşek olayının detayları tek tek ortaya çıkmaya devam ediyor. 37 yaşındaki iki çocuk annesi Nilgün Şimşek'in Almanya'da öldüğü ve Zonguldak'ta gömüldüğü eşi tarafından komşularına söylenmişti. Müge Anlı canlı yayından konunun üzerine düşülmesi sonrası gerçeklerin öyle olmadığı ortaya çıktı.

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Müge Anlı canlı yayında Nilgün Şimşek itirafı! Anne ve babam...

NİLGÜN ŞİMŞEK'E NE OLDU?

4 Nisan 2017'de kocası ile tartıştıktan sonra bir daha haber alınamayan Nilgün Şimşek'e ne olduğu araştırılmaya devam ediliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Mustafa Şimşek'in oğlu Selçuk Şimşek açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.

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Müge Anlı canlı yayında Nilgün Şimşek itirafı! Anne ve babam...

"BABAM ÖLDÜRDÜ AMA GÖRMEDİM"

Nilgün Şimşek ve babasının ilişkisinin annesiyle evliyken başladığını belirten Selçuk Şimşek, "Babam öldürdü ama görmedim" şeklinde konuştu.

Selçuk Şimşek'in itirafları bununla sınırlı kalmadı.

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Müge Anlı canlı yayında Nilgün Şimşek itirafı! Anne ve babam...

Annei Gülay Hanım'ın olayla ilgisi olmadığını düşündüğünü belirten Selçuk Şimşek, "Ancak her şeyi bildiğine eminim." dedi.

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Müge Anlı canlı yayında Nilgün Şimşek itirafı! Anne ve babam...

İTİRAFLAR BİTMEDİ!

Selçuk Şimşek, "Bence Nilgün abla öldü. Annem de babamın bir açığını biliyor ki babam ona yaklaşamıyor" ifadelerini kullandı.