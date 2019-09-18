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Müge Anlı canlı yayınında 38 yıllık gerçek gözyaşlarına boğdu! Annesi...

Müge Anlı canlı yayına İzmir'den katılan Aysel Tekintongaç, kendisini 3 aylıkken terk eden annesini aramaya çıktı. ATV ekranlarındaki Türkiye'nin nabzını tutan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gözyaşları sel oldu. Terk edilen Aysel Tekintongaç'ın 1'si vefat etmiş toplam 7 kardeşinin daha olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı, yapılan çalışma sonrası Aysel Tekintongaç'ı annesinin kim olduğunu buldu. Telefon ile Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Aysel Tekintongaç'ın ablası açıklamalarıyla herkesi gözyaşlarına boğdu.

Giriş Tarihi: 18.09.2019 16:35 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 16:58
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Müge Anlı 38 yıllık gerçeği açıkladı, stüdyo gözyaşlarına boğuldu! Annesi...
Müge Anlı 38 yıllık gerçeği açıkladı, stüdyo gözyaşlarına boğuldu! Annesi...

ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 38 yaşındaki Aysel Tekintongaç, kendisini terk eden annesinin bulunmasını istedi. Annesi Aysel Tekintongaç'ı 1981'de 3 aylıkken terk etmişti. Müge Anlı ve ekibi Aysel Tekintongaç'ın annesini bulmak için çalışma başlattı. Sonuç ise Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.

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Müge Anlı 38 yıllık gerçeği açıkladı, stüdyo gözyaşlarına boğuldu! Annesi...
Müge Anlı 38 yıllık gerçeği açıkladı, stüdyo gözyaşlarına boğuldu! Annesi...

İzmir Buca'da yaşayan 2 çocuk annesi Aysel Tekintongaç, "Ben de anneyim ve eşimden ayrıyım ama çocuklarımı terk etmiyorum. Anne ne olur sesimi duy. 38 yıllık yaşantımı bir kere güldür. Çok özledim Müge Hanım ne olur bulun onu." şeklinde konuştu.

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Müge Anlı 38 yıllık gerçeği açıkladı, stüdyo gözyaşlarına boğuldu! Annesi...
Müge Anlı 38 yıllık gerçeği açıkladı, stüdyo gözyaşlarına boğuldu! Annesi...

"BİR KERE GÖREYİM SENİ"

Aysel Tekintongaç, "Bir kere gelsin göreyim. Annem beni bırakıp gittiğinde mama içindeymişim. Kulaklarım kopmak üzereyken ağlama sesine komşular evde bulmuş. Anne kimden korkuyorsan korkma, ben arkandayım" dedi.

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Müge Anlı 38 yıllık gerçeği açıkladı, stüdyo gözyaşlarına boğuldu! Annesi...
Müge Anlı 38 yıllık gerçeği açıkladı, stüdyo gözyaşlarına boğuldu! Annesi...

Annesinin Topal Mehmet olarak tanınan birisiyle evli olduğunu bildiğini söyleyen Aysen Hanım detayları Müge Anlı'ya anlattı. Müge Anlı ve ekibi de çalışmalara ara vermeden başladı.

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Müge Anlı 38 yıllık gerçeği açıkladı, stüdyo gözyaşlarına boğuldu! Annesi...
Müge Anlı 38 yıllık gerçeği açıkladı, stüdyo gözyaşlarına boğuldu! Annesi...

Müge Anlı ekibine teşekkür etti. Ekinin adeta büyün Cunda'yı aradığını belirten Müge Anlı, "Cunda'da ne kadar esnaf varsa. Cunda'dan kime ulaşabildiysek aradık. Ekibimiz Topal Mehmet ismini aradı. Annenin ilk eşi Yaşar Bey'miş. Yani Adı Yaşar ama lakabı Mehmet. Senin annen Yaşar Bey ile evlenmiş ve 4 çocukları olmuş.