Müge Anlı canlı yayınında 38 yıllık gerçek gözyaşlarına boğdu! Annesi...

İzmir Buca'da yaşayan 2 çocuk annesi Aysel Tekintongaç, "Ben de anneyim ve eşimden ayrıyım ama çocuklarımı terk etmiyorum. Anne ne olur sesimi duy. 38 yıllık yaşantımı bir kere güldür. Çok özledim Müge Hanım ne olur bulun onu." şeklinde konuştu.