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Müge Anlı canlı yayınında 38 yıllık gerçek gözyaşlarına boğdu! Annesi...
Müge Anlı canlı yayına İzmir'den katılan Aysel Tekintongaç, kendisini 3 aylıkken terk eden annesini aramaya çıktı. ATV ekranlarındaki Türkiye'nin nabzını tutan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gözyaşları sel oldu. Terk edilen Aysel Tekintongaç'ın 1'si vefat etmiş toplam 7 kardeşinin daha olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı, yapılan çalışma sonrası Aysel Tekintongaç'ı annesinin kim olduğunu buldu. Telefon ile Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Aysel Tekintongaç'ın ablası açıklamalarıyla herkesi gözyaşlarına boğdu.
Giriş Tarihi: 18.09.2019 16:35 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 16:58
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Müge Anlı 38 yıllık gerçeği açıkladı, stüdyo gözyaşlarına boğuldu! Annesi...
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Müge Anlı 38 yıllık gerçeği açıkladı, stüdyo gözyaşlarına boğuldu! Annesi...
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Müge Anlı 38 yıllık gerçeği açıkladı, stüdyo gözyaşlarına boğuldu! Annesi...
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Müge Anlı 38 yıllık gerçeği açıkladı, stüdyo gözyaşlarına boğuldu! Annesi...
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Müge Anlı 38 yıllık gerçeği açıkladı, stüdyo gözyaşlarına boğuldu! Annesi...