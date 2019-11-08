08 Kasım 2019, Cuma
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Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir? Mevlid Kandili'nde nasıl dua edilir? Mevlid Kandili nasıl ortaya çıkmıştır?

Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir? Mevlid Kandili'nde nasıl dua edilir? Mevlid Kandili nasıl ortaya çıkmıştır? Bu sorular Google arama motoru üzerinden yoğun şekilde aranıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğduğu gün olan Mevlid Kandili, İslam aleminde büyük öneme sahiptir. Mevlid kelimesi, 'doğum' anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği gün İslam aleminde dualar, ibadetler ve hayırlarla ihya edilir. Müslümanlar bu önemli gece öncesi araştırmalar yaparak en doğru şekilde ibadet etmek istiyor. Biz de sizler için Mevlid Kandili gecesinin nasıl ihya edilmesi gerektiğine dair bilgileri derledik. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.11.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 11:15
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Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir? Mevlid Kandili'nde nasıl dua edilir? Mevlid Kandili nasıl ortaya çıkmıştır?

Heyecan ve özlemle beklenen Mevlid Kandili geldi. İslam alemi Mevlid ve Cuma'yı aynı günde yaşayacak olmanın mutluluğu içinde. Cuma namazı için hazırlıklarını gerçekleştiren Müslümanlar, bir yandan da Mevlid Kandili gecesi ile ilgili bilgileri araştırıyor. Mevlid Kandili ile ilgili temel bilgileri araştıran müminler, ayrıca nasıl ibadet edilmesi gerektiğini de arıyor. Peki, Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir? Mevlid Kandili'nde nasıl dua edilir? Mevlid Kandili nasıl ortaya çıkmıştır? İşte detaylar...

RESİMLİ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir? Mevlid Kandili'nde nasıl dua edilir? Mevlid Kandili nasıl ortaya çıkmıştır?

MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILMALI?

1. KUR'ANI KERİM OKUMAK: Böyle mübarek bir gecede yapacağımız ibadetlerin en önemlisi Kur'an-ı Kerim'i okumak, dinlemek ve anlamı üzerinde düşünmektir. Çünkü Kur'an-ı Kerîm Cenâb-ı Hakk'ın insanlığa son mesajıdır. O'nun iyi anlaşılması ve uygulanması halinde insanlık mutlu olacaktır. Ondört asırdan beri okunan Kur'an, insanı dinamizme çağıran, aklın ve gönlün şifa kaynağı, ilim ve irfan menbaıdır. O, anlaşılmak ve insanlığa rehber olmak için gönderilmiştir. Bu itibarla sadece okumayı öğrenmekle ve okumakla yetinilmeyip içeriğinin de bilinmesi, Kur'an'ın ne anlattığının kavranılması, hatta onun kendi hayatımıza da yansıtılması gerekir.

MEVLİD NE DEMEK? (TIKLAYINIZ)

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Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir? Mevlid Kandili'nde nasıl dua edilir? Mevlid Kandili nasıl ortaya çıkmıştır?

Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizin hayatını ve ahlakını okuyup iyice anlamak: Mevlid Gecesini idrak edip ihya ederken bir de şu hususu iyice tefekkür etmemiz gerekir. Mevlid Gecesi neden mübarek, büyük bir gece oldu? Evet neden? Çünkü Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz bu gece dünyayı şereflendirdi de ondan… O halde bu mübarek gecede Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz ile olan ilgi ve alâkamızı, münasebetimizi iyice gözden geçirmemiz gerekiyor. Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizin sünnetin şahsi hayatımıza, iş hayatımıza ve ev hayatımıza uygulayabiliyor muyuz?

MEVLİD'İN ÖNEMİ NEDİR? (TIKLAYINIZ)

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Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir? Mevlid Kandili'nde nasıl dua edilir? Mevlid Kandili nasıl ortaya çıkmıştır?

ALLAH Teâlâ'ya tam bir huşu içinde dua ve niyazda bulunmalıyız: Çünkü dua, rahmet kapılarının anahtarı, kulluğun ruhu ve ibadetin özüdür. Yalnızlaşan insanın sınırsız ve sonsuz kudret sahibi olan ALLAH'ın azameti karşısında aczini kabullenmesi, O'na sığınması ve O'na yakarması, ne isteyecekse O'ndan istemesidir. İnsanın yaratıcısına yaklaştığı en vasıtasız andır. Dua, sınırlı, sonlu ve aciz varlık olan insanın, sınırsız ve sonsuz kudret sahibi Rabbi ile kurduğu bir köprüdür, Mevlid-i Mutlak'ı imdada çağırmasıdır. Dua, kulluk esprisi içinde ve sıradan isteme anlamlarının ötesinde, ALLAH Teâlâ'nın Rablık ve ilahlık hakikatine en köklü bir sığınma hadisesidir.

MEVLİD'İN FAZİLETLERİ NELERDİR? (TIKLAYINIZ)

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Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir? Mevlid Kandili'nde nasıl dua edilir? Mevlid Kandili nasıl ortaya çıkmıştır?

2. SALEVATI ŞERİFE ÇEKMEK: Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

100 kere: Salevat-ı şerife,
500 kere: Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin.
100 kere: Salevat-ı şerife,
100 kere: Salevat-ı şerife,
500 kere: Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erhamür-rahimin.
100 kere: Salevat-ı şerife,
100 kere: Salevat-ı şerife,
500 kere: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin.
100 kere: Salevat-ı şerife,
100 kere: Salevat-ı şerife,
500 kere: La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym.
100 kere: Salevat-ı şerife, okunur.