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Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir? Mevlid Kandili'nde nasıl dua edilir? Mevlid Kandili nasıl ortaya çıkmıştır?
Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir? Mevlid Kandili'nde nasıl dua edilir? Mevlid Kandili nasıl ortaya çıkmıştır? Bu sorular Google arama motoru üzerinden yoğun şekilde aranıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğduğu gün olan Mevlid Kandili, İslam aleminde büyük öneme sahiptir. Mevlid kelimesi, 'doğum' anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği gün İslam aleminde dualar, ibadetler ve hayırlarla ihya edilir. Müslümanlar bu önemli gece öncesi araştırmalar yaparak en doğru şekilde ibadet etmek istiyor. Biz de sizler için Mevlid Kandili gecesinin nasıl ihya edilmesi gerektiğine dair bilgileri derledik. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.11.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 11:15
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