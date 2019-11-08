Resimli Mevlid Kandili mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın! En özel yazılı, sözlü, resimli Mevlid Kandili mesajları
2019 yılının Mevlid Kandili'nde İslam aleminde "Alemlere Rahmet" olarak gönderilen Son Nebi'nin, bütün kainatı aydınlatan nuruyla dünyaya geldiği anların sevinci yaşanacak. Mevlid kelimesi doğum anlamına gelir. Bu özel günde Hz. Muhammed'in doğum günü salavatlarla, dualarla ve zikirlerle kutlanır. Bu manevi günde Müslümanların birbirlerinin kandilini kutlaması oldukça önemlidir. Kandil sevincini paylaşmak isteyen Müslümanlar resimli, yazılı, dualı Mevlid Kandili mesajlarını Google arama motoru üzerinden yoğun şekilde arıyor. Biz de sizler için en güzel resimli, yazılı Mevlid Kandili mesajları galerisi hazırladık. İşte en güzel resimli Mevlid Kandili mesajları...
Giriş Tarihi: 08.11.2019 09:58Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 10:08