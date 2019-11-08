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Resimli Mevlid Kandili mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın! En özel yazılı, sözlü, resimli Mevlid Kandili mesajları

2019 yılının Mevlid Kandili'nde İslam aleminde "Alemlere Rahmet" olarak gönderilen Son Nebi'nin, bütün kainatı aydınlatan nuruyla dünyaya geldiği anların sevinci yaşanacak. Mevlid kelimesi doğum anlamına gelir. Bu özel günde Hz. Muhammed'in doğum günü salavatlarla, dualarla ve zikirlerle kutlanır. Bu manevi günde Müslümanların birbirlerinin kandilini kutlaması oldukça önemlidir. Kandil sevincini paylaşmak isteyen Müslümanlar resimli, yazılı, dualı Mevlid Kandili mesajlarını Google arama motoru üzerinden yoğun şekilde arıyor. Biz de sizler için en güzel resimli, yazılı Mevlid Kandili mesajları galerisi hazırladık. İşte en güzel resimli Mevlid Kandili mesajları...

Giriş Tarihi: 08.11.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 10:08
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Resimli Mevlid Kandili mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın! En özel yazılı, sözlü, resimli Mevlid Kandili mesajları

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber'in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır. Ayrıca Mısır başta olmak üzere Arap dünyasında özellikle tasavvuf çevrelerinde mevlid kelimesi velî kabul edilen sûfîlerin doğum yıl dönümlerini de kapsayacak şekilde geniş bir anlam kazanmıştır. Mevlid Kandili Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum günü olması sebebiyle İslam alemi için önemlidir. İslam dinindeki en hayırlı gecelerden biri kabul edilir. Çok özel bir gece olduğu için Mevlid Kandili'nde yapılan duaların kabul olunduğuna inanılır. Bu mübarek gecenin bol bol dua edilerek ve ibadetle geçirilmesi tavsiye edilir. Mevlid Kandili'nde sevdiklerimizin, dostlarımızın, yakınlarımızın bu özel gününü kutlamak da oldukça önemlidir. Mevlid Kandili mesajları ile sevdiklerinizin gününü kutlayabilirsiniz. İşte en güzel resimli Mevlid Kandili mesajları...

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Resimli Mevlid Kandili mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın! En özel yazılı, sözlü, resimli Mevlid Kandili mesajları

RESİMLİ VE YAZILI MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

Hayırlı cumalar, hayırlı kandiller…

Cumamız ve Mevlid Kandilimiz mübarek olsun!

Dualarımız kabul Cumamız ve Mevlid Kandilimiz mübarek olsun.

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Resimli Mevlid Kandili mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın! En özel yazılı, sözlü, resimli Mevlid Kandili mesajları

RESİMLİ VE YAZILI MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

Mevlid kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Hayırlı Kandiller…

Kandiliniz mübarek olsun. Yüce Rabbim bütün dualarınızı kabul etsin.

Mevlid Kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

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Resimli Mevlid Kandili mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın! En özel yazılı, sözlü, resimli Mevlid Kandili mesajları

RESİMLİ VE YAZILI MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

Nuruyla alemimizi Şereflendiren Peygamber Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanız dileğiyle. Mevlit Kandiliniz Mübarek Olsun.

Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Bizleri şefaatinden mahrum etme. Amin! Mevlit Kandiliniz Mübarek, dualarınız kabul olsun.

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Resimli Mevlid Kandili mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın! En özel yazılı, sözlü, resimli Mevlid Kandili mesajları

RESİMLİ VE YAZILI MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Mevlit Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!