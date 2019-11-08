Resimli Mevlid Kandili mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın! En özel yazılı, sözlü, resimli Mevlid Kandili mesajları

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber'in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır. Ayrıca Mısır başta olmak üzere Arap dünyasında özellikle tasavvuf çevrelerinde mevlid kelimesi velî kabul edilen sûfîlerin doğum yıl dönümlerini de kapsayacak şekilde geniş bir anlam kazanmıştır. Mevlid Kandili Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum günü olması sebebiyle İslam alemi için önemlidir. İslam dinindeki en hayırlı gecelerden biri kabul edilir. Çok özel bir gece olduğu için Mevlid Kandili'nde yapılan duaların kabul olunduğuna inanılır. Bu mübarek gecenin bol bol dua edilerek ve ibadetle geçirilmesi tavsiye edilir. Mevlid Kandili'nde sevdiklerimizin, dostlarımızın, yakınlarımızın bu özel gününü kutlamak da oldukça önemlidir. Mevlid Kandili mesajları ile sevdiklerinizin gününü kutlayabilirsiniz. İşte en güzel resimli Mevlid Kandili mesajları...