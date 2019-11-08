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Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli mahlepsiz kandil simidi tarifleri

Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli, mahlepsiz kandil simidi tarifleri... Bu aramalar Google üzerinden yoğun şekilde araştırılıyor. Mevlid Kandili'nin gelmesiyle, kandil simitleri satışa çıktı. Hemen hemen her köşede kandil simidi satışlarını görüyoruz. Ancak bazı vatandaşlar kandil simidini evinde yapmak istiyor. Çıtır ve lezzetli kandil simidi tariflerini araştıran vatandaşlarımız arasında mahlepli seven de var, mahlepsiz seven de. Biz de ahaber.com.tr ekibi olarak hem mahlepli hem de mahlepsiz kandil simidi tariflerini siz değerli okuyucularımız için hazırladık. İşte mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifleri...

Giriş Tarihi: 08.11.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 11:44
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Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli mahlepsiz kandil simidi tarifleri

Mevlid Kandili'nin gelmesiyle birlikte kandil simitleri de raflardaki yerini aldı. Hemen hemen her köşe başında kandil simitlerine rastlayabiliyoruz. Kandil simidi ve çay birçok insanın vazgeçilmez ikilisi durumunda. Çıtır ve lezzetli kandil simitleri büyük ilgi görürken, kimi vatandaşlar mahlepli kimileri ise mahlepsiz tercih ediyor. Kandil simidini evde yapmak isteyen vatandaşlar mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tariflerini yoğun şekilde araştırıyor. Peki, Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? İşte Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifleri...

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Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli mahlepsiz kandil simidi tarifleri

MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ NELER?

• 1 yumurta sarısı

• 2 çorba kaşığı yoğurt

• 2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

• 1. 5 çorba kaşığı şeker

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 125 gram margarin

• Yarım çay bardağı sıvı yağ

• 2 çay kaşığı kabartma tozu

• 3 su bardağı un

Üzeri için;

• 1 yumurta beyazı

• Susam

• Çörek otu

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Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli mahlepsiz kandil simidi tarifleri

MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Oda sıcaklığındaki margarin sıvı yağ sirke yoğurt tuz şeker yumurta sarısı karıştırılır ardından un ve kabartma tozu eklenir kulak memesi kıvamına gelindiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir ortasını da şişe kapağı ile keseriz ardından yumurta beyazına ve susama bularız 180 derece de 20 dakika pişiririz. Afiyet olsun.

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Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli mahlepsiz kandil simidi tarifleri

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ NELER?

Malzemeler

1 yumurta sarısı
2 çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
1,5 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
125 gram tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 çay kaşığı kabartma tozu
3 su bardağı un
Üzeri için:
1 yumurta beyazı
Susam
Çörek otu

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Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli mahlepsiz kandil simidi tarifleri

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Yapılışı

Oda sıcaklığındaki tereyağı, sıvı yağ, sirke, yoğurt, tuz, şeker ve yumurta sarısını karıştırın.

Ardından un ve kabartma tozu ekleyin ve yoğurmaya başlayın.