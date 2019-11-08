Mevlid ne demek? Mevlid Kandili'nde ne oldu? Mevlid Kandili önemi ve faziletleri nelerdir?

Mevlid Kandili, İslam alemi için en özel günlerden biridir. Rebiulevvel ayının 11'inci günü Mevlid Kandili olarak bilinir. Müslümanlar Cuma gününün ve Mevlid Kandili'nin mutluluğunu bir arada yaşıyor. Mevlid Kandili'nin faziletlerinden yararlanmak için geceyi ibadetlerle geçirecek olan Müslümanlar, günün anlam ve önemine dair bilgileri de yoğun şekilde araştırıyor. Mevlid Kandili ile ilgili temel bilgileri sizler için derledik. Haberimizdeki bağlantılar aracılığı ile merak ettiğiniz diğer konuları da inceleyebilirsiniz. İşte "Mevlid ne demek? Mevlid Kandili'nde ne oldu? Mevlid Kandili önemi ve faziletleri nelerdir?" sorularının yanıtları...

Giriş Tarihi: 08.11.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 10:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





