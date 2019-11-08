08 Kasım 2019, Cuma
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Mevlid ne demek? Mevlid Kandili'nde ne oldu? Mevlid Kandili önemi ve faziletleri nelerdir?

Mevlid Kandili, İslam alemi için en özel günlerden biridir. Rebiulevvel ayının 11'inci günü Mevlid Kandili olarak bilinir. Müslümanlar Cuma gününün ve Mevlid Kandili'nin mutluluğunu bir arada yaşıyor. Mevlid Kandili'nin faziletlerinden yararlanmak için geceyi ibadetlerle geçirecek olan Müslümanlar, günün anlam ve önemine dair bilgileri de yoğun şekilde araştırıyor. Mevlid Kandili ile ilgili temel bilgileri sizler için derledik. Haberimizdeki bağlantılar aracılığı ile merak ettiğiniz diğer konuları da inceleyebilirsiniz. İşte "Mevlid ne demek? Mevlid Kandili'nde ne oldu? Mevlid Kandili önemi ve faziletleri nelerdir?" sorularının yanıtları...

Giriş Tarihi: 08.11.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 10:38
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Mevlid ne demek? Mevlid Kandili'nde ne oldu? Mevlid Kandili önemi ve faziletleri nelerdir?

Mevlid ne demek? Mevlid Kandili'nde ne oldu? Mevlid Kandili önemi ve faziletleri nelerdir? Bu sorular ve çok daha fazlası Mevlid Kandili sabahında aranıyor. Geceyi ibadet ile geçirecek olan Müslümanlar öğle vakti Cuma namazı için camileri dolduracak. Gecenin anlamını ve önemini idrak etmek isteyen Müslümanlar için merak edilen soruların yanıtlarını ve daha fazlasını derledik. İşte detaylar...

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Mevlid ne demek? Mevlid Kandili'nde ne oldu? Mevlid Kandili önemi ve faziletleri nelerdir?

MEVLİD NE DEMEK?

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber'in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır. Ayrıca Mısır başta olmak üzere Arap dünyasında özellikle tasavvuf çevrelerinde mevlid kelimesi velî kabul edilen sûfîlerin doğum yıl dönümlerini de kapsayacak şekilde geniş bir anlam kazanmıştır.

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Mevlid ne demek? Mevlid Kandili'nde ne oldu? Mevlid Kandili önemi ve faziletleri nelerdir?

MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?

Mevlid Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.S) dünyaya teşrif ettiği gündür. Yılın ilk kandili olan Mevlid Kandili, duaların ve ibadetlerin kabul edildiği mübarek günlerdendir. Bu gecede bol bol dua edilmesi öneriliyor.

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Mevlid ne demek? Mevlid Kandili'nde ne oldu? Mevlid Kandili önemi ve faziletleri nelerdir?

MEVLİD KANDİLİNİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Mevlid gecesi, Yüce Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın (sas) bir kez daha mevlidi şerifini idrak edeceğiz. Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.

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Mevlid ne demek? Mevlid Kandili'nde ne oldu? Mevlid Kandili önemi ve faziletleri nelerdir?

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.