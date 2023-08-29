Meteoroloji 29 Ağustos hava durumu raporunu yayımlandı: Bazı illere sağanak ve kavurucu sıcak uyarısı! İşte 29 Ağustos hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, Orta Toroslar, Isparta, Çorum dışında Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'nin güneyi ile Şanlıurfa dışında Güneydoğu Anadolu bölgesinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.