29 Ağustos 2023, Salı
Meteoroloji 29 Ağustos hava durumu raporunu yayımlandı: Bazı illere sağanak ve kavurucu sıcak uyarısı! İşte 29 Ağustos hava durumu raporu
Sıcaklar yurdun genelinde etkili olurken Meteoroloji'den son günler için fırtına ve sağanak uyarıları geliyordu. 29 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Sağanak yağmurla beraber kavurucu sıcakların devam edeceğine ilişkin bazı illeri uyardı. İşte Meteoroloji'nin yayımladığı 29 Ağustos hava durumu raporu…
Giriş Tarihi: 29.08.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023 08:53
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