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Haberler Galeri Meteoroloji 29 Ağustos hava durumu raporunu yayımlandı: Bazı illere sağanak ve kavurucu sıcak uyarısı! İşte 29 Ağustos hava durumu raporu

Meteoroloji 29 Ağustos hava durumu raporunu yayımlandı: Bazı illere sağanak ve kavurucu sıcak uyarısı! İşte 29 Ağustos hava durumu raporu

Sıcaklar yurdun genelinde etkili olurken Meteoroloji'den son günler için fırtına ve sağanak uyarıları geliyordu. 29 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Sağanak yağmurla beraber kavurucu sıcakların devam edeceğine ilişkin bazı illeri uyardı. İşte Meteoroloji'nin yayımladığı 29 Ağustos hava durumu raporu…

Giriş Tarihi: 29.08.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023 08:53
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Meteoroloji 29 Ağustos hava durumu raporunu yayımlandı: Bazı illere sağanak ve kavurucu sıcak uyarısı! İşte 29 Ağustos hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, Orta Toroslar, Isparta, Çorum dışında Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'nin güneyi ile Şanlıurfa dışında Güneydoğu Anadolu bölgesinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji 29 Ağustos hava durumu raporunu yayımlandı: Bazı illere sağanak ve kavurucu sıcak uyarısı! İşte 29 Ağustos hava durumu raporu

Yağışların; Malatya, Elazığ, Hatay, İskenderun Körfezi ile zamanla Doğu Karadeniz, Ordu'nun doğusu, Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji 29 Ağustos hava durumu raporunu yayımlandı: Bazı illere sağanak ve kavurucu sıcak uyarısı! İşte 29 Ağustos hava durumu raporu

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji 29 Ağustos hava durumu raporunu yayımlandı: Bazı illere sağanak ve kavurucu sıcak uyarısı! İşte 29 Ağustos hava durumu raporu

RÜZGAR: Genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji 29 Ağustos hava durumu raporunu yayımlandı: Bazı illere sağanak ve kavurucu sıcak uyarısı! İşte 29 Ağustos hava durumu raporu

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Malatya, Elazığ, Hatay, İskenderun Körfezi ile zamanla Doğu Karadeniz, Ordu'nun doğusu, Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.