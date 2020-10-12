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Martı tavşanı tek lokmada yuttu! Vahşi doğadan inanılmaz kare...
Vahşi doğadan inanılmaz kare. Martı tavşanı tek lokmada yuttu! İngiltere Galler'de bulunan Skomer adasında, bir martının tavşanı gagası ile yuvasından çıkarıp saniyeler içinde yuttuğu anlar kameraya kaydedildi. Ülkemizde vatandaşların simit attığı martıların tavşanları canlı canlı yemesi görenlerin tüylerini diken diken etti.
Giriş Tarihi: 12.10.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 12:25
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