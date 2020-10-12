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Martı tavşanı tek lokmada yuttu! Vahşi doğadan inanılmaz kare...

Vahşi doğadan inanılmaz kare. Martı tavşanı tek lokmada yuttu! İngiltere Galler'de bulunan Skomer adasında, bir martının tavşanı gagası ile yuvasından çıkarıp saniyeler içinde yuttuğu anlar kameraya kaydedildi. Ülkemizde vatandaşların simit attığı martıların tavşanları canlı canlı yemesi görenlerin tüylerini diken diken etti.

Giriş Tarihi: 12.10.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 12:25
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Martı tavşanı tek lokmada yuttu! Vahşi doğadan inanılmaz kare...

Bizim simit yerken görmeye alışık olduğumuz martılar tam bir etobur çıktı. İngiltere'nin Galler bölgesinde bir martı önce, çukurda bulunan tavşanın kafasını gagası ile ısırdı.

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Martı tavşanı tek lokmada yuttu! Vahşi doğadan inanılmaz kare...

Daha sonra gagası ile çukurdan çıkardığı tavşanı bir kaç saniye içinde diğer martıların gözleri önünde yuttu.

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Martı tavşanı tek lokmada yuttu! Vahşi doğadan inanılmaz kare...

Martı, tavşanı yuttuktan sonra yürürken bir süre sendeleyerek denge kurmakta zorlandı.

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Martı tavşanı tek lokmada yuttu! Vahşi doğadan inanılmaz kare...

Görüntünün biraz ilginç olmasına rağmen vahşi yaşam uzmanları, tavşanların martı gibi deniz kuşlarının diyetleri açısından çok önemli olduğunu söylediler.

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Martı tavşanı tek lokmada yuttu! Vahşi doğadan inanılmaz kare...

Adada bulunan görevliler Nisan ayının başından bugüne kadar adada 8,534 martı saydıklarını ve bu rakamın 1953 yılından bu yana en yüksek rakam olduğunu ifade ettiler.