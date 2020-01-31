Lucca'daki tecavüz skandalında son dakika gelişmesi!

"AĞLAR VAZİYETTE GÖRDÜM"

Hürriyet'te yer alan habere göre; Lucca'da çalışan ve soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen B.A., olay günü R.D.'nin saat 00.00'da mesaisi bitmesine rağmen A.İ. izin vermediği için işyerinden çıkamadığını anlattı.