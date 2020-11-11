HaberlerGaleriKemal Sunal'ın efsane filmi Şendul Şaban'daki küçük kız bakın kimmiş!
Kemal Sunal'ın efsane filmi Şendul Şaban'daki küçük kız bakın kimmiş!
Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan ve Kemal Sunal'ın oynadığı 'Şendul Şaban' ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Şaban'ın minik kızını canlandıran çocuk oyuncu bakın kim çıktı. Filmimizde gösterdiği başarılı performans ile hafızalara kazınan küçük kız ile ilgili gerçeği öğrenenler gözlerine inanamıyor. Şendul Şaban filminin yönetmenliği ve senaristliği Kartal Tibet'e aitti. 1985 yapımı olan Şendul Şaban'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli oynamaktaydı. Şendul Şaban filmimizde kızı Melek görevinde oynayan ufaklığın gerçek kimliği şaşırttı.
Giriş Tarihi: 11.11.2020 08:47Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 08:49