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Kemal Sunal'ın efsane filmi Şendul Şaban'daki küçük kız bakın kimmiş!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan ve Kemal Sunal'ın oynadığı 'Şendul Şaban' ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Şaban'ın minik kızını canlandıran çocuk oyuncu bakın kim çıktı. Filmimizde gösterdiği başarılı performans ile hafızalara kazınan küçük kız ile ilgili gerçeği öğrenenler gözlerine inanamıyor. Şendul Şaban filminin yönetmenliği ve senaristliği Kartal Tibet'e aitti. 1985 yapımı olan Şendul Şaban'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli oynamaktaydı. Şendul Şaban filmimizde kızı Melek görevinde oynayan ufaklığın gerçek kimliği şaşırttı.

Giriş Tarihi: 11.11.2020 08:47 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 08:49
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Kemal Sunal'ın efsane filmi Şendul Şaban'daki küçük kız bakın kimmiş!

Şendul Şaban 1985 yapımı Türk komedi filmi. Başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli oynamaktadır. Filmin yönetmenliği ve senaryosu Kartal Tibet'e aittir.

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Kemal Sunal'ın efsane filmi Şendul Şaban'daki küçük kız bakın kimmiş!

ŞENDUL ŞABAN KONUSU NEDİR?

Şaban Ali ile birlikte bir fabrikada işçi olarak çalışmaktadır. Bir gün patronlarından zam istedikleri için işten atılırlar. Uzun zaman iş ararlar fakat bulamazlar. Necla ise Şaban'a kadınların daha kolay iş bulabileceğini söyler ve karı koca iddiaya girerler. Necla ertesi gün sekreter olarak işe başlar. Evdeki roller değişir. Necla evin erkeği, Şaban ise evin hanımı olmuştur. Fakat ikili Necla'nın yoğun çalışma saatlerinden dolayı mutsuzdurlar.

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Kemal Sunal'ın efsane filmi Şendul Şaban'daki küçük kız bakın kimmiş!

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden birisi olan Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden biri de Şendul Şaban'dı.

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Kemal Sunal'ın efsane filmi Şendul Şaban'daki küçük kız bakın kimmiş!

Filmin yönetmenliği ve senaryosunun Kartal Tibet'e ait olduğu, 1985 yapımı Şendul Şaban'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli oynamaktaydı.

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Kemal Sunal'ın efsane filmi Şendul Şaban'daki küçük kız bakın kimmiş!

Şendul Şaban filminde kızı Melek rolünde oynayan ufaklığın gerçek kimliği şaşırttı.