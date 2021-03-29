HaberlerGaleriKaynana-gelin omuz omuza verdi! Çok sayıda şehre gönderiyorlar! Sadece 50 bin liraya mal oldu!
Kaynana-gelin omuz omuza verdi! Çok sayıda şehre gönderiyorlar! Sadece 50 bin liraya mal oldu!
Konya'da Orta Toros dağlarında yer alan Taşkent ilçesine bağlı, coğrafi koşullar nedeniyle tarımla uğraşmanın güç olduğu Çetmi Mahallesi'nde Burcu Yazıcı (25), kayınvalidesi İsmihan Yazıcı (55) ile serada kültür mantarı yetiştiriyor. 'Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi'ne başvurup aldığı hibeyle 3 ay önce 110 metrekarelik sera kuran Yazıcı, yetiştirdiği mantarları pazarlıyor.