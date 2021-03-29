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Kaynana-gelin omuz omuza verdi! Çok sayıda şehre gönderiyorlar! Sadece 50 bin liraya mal oldu!

Konya'da Orta Toros dağlarında yer alan Taşkent ilçesine bağlı, coğrafi koşullar nedeniyle tarımla uğraşmanın güç olduğu Çetmi Mahallesi'nde Burcu Yazıcı (25), kayınvalidesi İsmihan Yazıcı (55) ile serada kültür mantarı yetiştiriyor. 'Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi'ne başvurup aldığı hibeyle 3 ay önce 110 metrekarelik sera kuran Yazıcı, yetiştirdiği mantarları pazarlıyor.

DHA
Giriş Tarihi: 29.03.2021 12:27 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 12:27
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Kaynana-gelin omuz omuza verdi! Çok sayıda şehre gönderiyorlar! Sadece 50 bin liraya mal oldu!
Orta Toros dağlarında bulunan Taşkent ilçesine bağlı 1800 rakımlı Çetmi Mahallesi’nde coğrafi koşullar nedeniyle tarım yapılamıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kaynana-gelin omuz omuza verdi! Çok sayıda şehre gönderiyorlar! Sadece 50 bin liraya mal oldu!
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce organize edilen 'Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi'ne başvuran 1 çocuk annesi Burcu Yazıcı, aldığı hibe desteğiyle 3 ay önce mahalleye 110 metrekarelik kültür mantarı yetiştirme serası kurdu.
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Kaynana-gelin omuz omuza verdi! Çok sayıda şehre gönderiyorlar! Sadece 50 bin liraya mal oldu!
Burcu Yazıcı, serada kayınvalidesi İsmihan Yazıcı ile çalışmaya başladı. Serada iş arkadaşı olan gelin- kaynana, ikinci hasatlarını almaya hazırlanıyor. Ürettikleri mantarlar da bölgedeki birçok şehre gönderiliyor.
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Kaynana-gelin omuz omuza verdi! Çok sayıda şehre gönderiyorlar! Sadece 50 bin liraya mal oldu!

'İŞ ARKADAŞI GİBİ GEÇİNİP GİDİYORUZ'
Evde oturmaktansa bir işe girişmek istediğini söyleyen Burcu Yazıcı, "Bu tesis yaklaşık 50 bin TL'ye mal oldu ve yüzde 80'ini hibe olarak aldık.

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Kaynana-gelin omuz omuza verdi! Çok sayıda şehre gönderiyorlar! Sadece 50 bin liraya mal oldu!

Bütün kadınlarımız yapsın bu işi. Hem çok kolay hem de elimizden gelen bir şey. Sabah, öğle ve akşam olmak üzere 3 kez seraya gelip ölçümler yapıyoruz.