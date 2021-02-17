A101 18 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101 marketlerin bu haftaki kataloğunda sürpriz ürünler bulunuyor. A101 perlembe kampanyalarını merak eden vatandaşlar için güncel listeyi sayfamızda derledik. Her kategoriden ürünlerin yer aldığı perşembe indirimlerinin ilk sırasında teknoloji ürünleri bulunuyor. Peki, A101 müşterilerini bu hafta neler bekliyor? A101 perşembe kampanyaları neler? İşte A101 18 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...